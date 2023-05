La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuestionó hoy al presidente colombiano, Gustavo Petro, por las declaraciones que brindó ayer durante una reunión con altos mandos militares, que tildó de "irrespetuosas y estigmatizantes", y le pidió que defina si el diálogo de paz que mantienen ambas partes es un "proceso político serio".

"Las palabras del presidente de la República ante la cúpula militar deslegitiman la arquitectura institucional y el sentido político de la Mesa de Conversaciones de Paz con el ELN", dice el comunicado de la organización, publicado en Twitter.

En el día de ayer, Petro dijo que no había que confundir proceso de paz con combate a la economía ilegal, al insistir en que los mandos militares "golpeen sin descanso al negocio ilegal del narcotráfico" de estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones.

Ante esto, la delegación del ELN en La Habana, Cuba, consideró que el presidente hizo "cuestionamientos directos a la Delegación de Diálogos del ELN, el trato irrespetuoso y estigmatizante a nuestra organización y la doctrina de seguridad que trazó en la que, según defendió, ya no hay 'conflicto de ideológicas ni conflicto social', sino lucha contra las economías ilícitas".

Las declaraciones del presidente suponen un "cuestionamiento de fondo al sentido político de la Mesa de Diálogos y a toda su arquitectura", así como a las partes involucradas en las negociaciones, y, a su vez, desconoce los acuerdos previos de México y Caracas, sostuvo la organización.

Es por esto que exigió "de manera urgente" que Petro "defina si su Gobierno sigue considerando que, tal y como reza el Acuerdo de México suscrito por las partes y depositado ante los garantes, este es un proceso político serio", según el comunicado.

Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, retomó el año pasado las conversaciones de paz con el ELN, en el marco de su plan de "paz total".

Durante la reunión de ayer con las Fuerzas Militares, el jefe de Estado hizo un repaso de las etapas de la violencia que atravesó Colombia, donde "desde hace 72 años no ha habido un día en paz" y lamentó que las amenazas crezcan "como las capas de una cebolla".

Asimismo, consideró que "la ideología ya es un tema del pasado, que no existe, y lo que predomina hoy es el poder del dinero y el control territorial".

"El ELN no está en cese al fuego; no lo quisieron. Hay una guerra en el territorio, sobre todo, de ellos con otros grupos, no con el Estado. El ELN ha variado, no es un grupo insurgente como antaño; está peleando territorio por la economía ilícita", había asegurado ayer.

Esta semana, en el acto por los 72 años del Comando General de las Fuerzas Militares, Petro había ordenado una reunión con todos los generales para evitar "confusiones en la orden presidencial sobre los blancos que se deben atacar".

Las conversaciones de paz con el ELN había sido iniciadas en marzo de 2016 por el exmandatario de centroderecha Juan Manuel Santos (2010-2018).

En enero de 2019, el entonces gobernante Iván Duque (2018-2022) anunció su negativa a reanudar las conversaciones de paz con el ELN y posteriormente declaró que desconocía los protocolos firmados en 2016.

En agosto de 2022, una delegación encabezada por el canciller colombiano Álvaro Leyva visitó Cuba y anunció la reanudación de los diálogos con el ELN, una de las primeras medidas adoptadas después de la instauración del nuevo Ejecutivo de Petro.

El segundo ciclo de conversaciones sesionó en México en febrero último, mientras que el tercero se inició en la Habana el 2 de mayo.

Colombia vive un conflicto armado de más de 50 años a pesar de una serie de tratados de paz, cuyo más reciente se firmó en 2016 entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), devenida en agrupación política, y las autoridades de la nación sudamericana. (Télam)