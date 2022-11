El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció desde su mansión de Mar-A-Lago, en Florida, para felicitar a los republicanos por su performance en los comicios de medio mandato y pronosticó una "marea roja". Mientras se definen los resultados de los últimos estados, el magnate indicó en su discurso que su partido llevaba 80 triunfos y 3 derrotas y señaló que existen candidatos que escalaron del quinto al primer lugar de preferencia

"¿Qué pasaría si ese resultado se repitiera en la elección general y no solo esta noche?", se preguntó. Fiel a su estilo, Trump atacó a los medios de comunicación y a los periodistas al llamarlos "mentirosos" y acusarlos de estar esperando grandes derrotas de "la marea roja". "Pero eso, afortunadamente, no es lo que está ocurriendo", retrucó. En esa línea consideró que su espacio podría llevarse la ventaja en la Cámara de representantes y varios escaños en el Senado. En su discurso, el ex mandatario dejó en claro su intención de volver a ser candidato en 2024: "Vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", proclamó durante su intervención en un acto de campaña en Ohio. "Éramos una gran nación y volveremos a ser una gran nación de nuevo", afirmó en una exposición de casi dos horas. Y agregó ante sus seguidores: "Este es el año en que recuperaremos la Cámara de Representantes y el Senado y, lo más importante, en 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca". Con una gran dosis de confianza, Trump sacó a relucir los datos de las encuestas que lo sitúan en una posición favorable en varios estados tanto en unas primarias republicanas para elegir candidato presidencial como en una hipotética reedición del 2020 contra el demócrata y actual mandatario Joe Biden. Trump lanzó fuertes críticas contra los demócratas por el presente que atraviesa Estados Unidos, que calificó de "comienzo del comunismo" y pidió, como ya hizo en ocasiones anteriores, la pena de muerte para los traficantes de drogas y de personas. Con respecto a la situación migratoria, el republicano indicó que el país merece un Presidente y un Congreso que proteja las fronteras nacionales y no de países terceros, y se quejó de que los estados centroamericanos no aceptan de regreso a inmigrantes que cometieron delitos en Estados Unidos. "Los republicanos eliminarán los fondos de los cárteles de tráfico de drogas", prometió. LD/KDV NA