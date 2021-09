El vocero oficial de los talibanes y uno de los dirigentes más buscados desde hace 20 años, Zabihula Muyahid, reveló que pasó "años" oculto en Kabul, "bajo las narices" de las fuerzas de seguridad afganas y sus aliados estadounidenses.

"He vivido en Kabul durante mucho tiempo, justo bajo las narices de todos. He viajado de una punta a otra del país. He tenido acceso de primera mano a los frentes, donde los talibán llevaban a cabo sus acciones, e información actualizada. Era bastante intrigante para nuestros adversarios", afirmó Muyahid en una entrevista con el diario paquistaní The Express Tribune.

De hecho, aseguró que jamás abandonó Afganistán y reiteró que su nombre no era una identidad inventada para el vocero genérico de los talibanes, sino que siempre era él mismo.

Asimismo, relató que había logrado escapar tantas veces que las fuerzas afganas y estadounidenses empezaron a creer que era un fantasma, un personaje ficticio, informó la agencia de noticias Europa Press.

Muyahid, de 43 años, explicó que las fuerzas estadounidenses pagaban importantes sumas de dinero para conseguir localizarlo, pero logró siempre evadir la captura.

Muyahid contó que durante su infancia asistió a un colegio convencional, pero pronto ingresó en una madrasa (escuela coránica) e inició su educación religiosa.

Además estuvo en un seminario de la Red Haqqani en Nowshera, en la provincia paquistaní de Jíber Pajtunjua.

Con 16 años se unió al movimiento talibán, pero, asegura, jamás conoció a su líder histórico, el mulah Omar.

Muyahid explicó que Zabihula es su auténtico nombre, aunque el apellido Muyahid se lo pusieron sus superiores. (Télam)