El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, se comunicó hoy por mensaje con el vice electo, Geraldo Alckmin, para iniciar la transición tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro en el balotaje, según informó el diario brasileño OGlobo. Sería el primer reconocimiento oficial de la derrota en los comicios por parte del oficialismo, ya que, hasta el momento, Bolsonaro optó por el silencio. Ese contexto fue acompañado este lunes por una serie de protestas de camioneros que apoyan al derechista en contra del resultado de la elección. De acuerdo a lo que indicó el medio brasileño, Mourão, militar y senador del partido derechista Republicanos en el estado de Río Grande do Sul, le habría indicado a Alckmin por mensaje de texto que se ponía a disposición para dar comienzo a la transición en relación a la vicepresidencia. Además, le habría mencionado que el Palacio do Jaburu, que funciona como la residencia oficial de los vicepresidentes en Brasil, estaba con las puertas abiertas para que lo vaya a conocer junto con su esposa. Respecto a la invitación, O´Globo señaló que aún no hubo una respuesta. El mensaje de uno de los hijos de Bolsonaro tras la derrota: "No vamos a desistir de Brasil". Frente al silencio de su padre, uno de los hijos del presidente brasileño Flavio Bolsonaro dijo en su cuenta de Twitter: "No vamos a desistir" del país. "Gracias a cada uno que nos ayudó a rescatar el patriotismo, que rezó, fue a la calle, dio su sudor por el país que está funcionando y dio a Bolsonaro la mayor votación de su vida!", expresó. Y siguió: "¡Padre, estoy contigo para lo que venga!". En ese sentido, lanzó: "No vamos a desistir de Brasil". FGB/GAM NA