(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Numerosas críticas, acoso de manifestantes y un proceso de destitución en el Congreso son las primeras consecuencias del viaje a Europa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien estuvo la semana pasada en Alemania, Italia y el Vaticano en busca de apoyo para su país y su gobierno.

“Parece que está acumulando millas en el tiempo que tenga antes de que le den impedimento de salida del país, porque yo dudo mucho de que después pueda salir”, ironizó el analista Carlos León sobre el viaje, tercero que hace la mandataria al exterior en los últimos tres meses.

“Quería hacer su paseo a Roma y quería tomarse su foto con el Papa”, añadió la analista Rosa María Palacios, quien además reprochó el hecho de que el uso del avión presidencial hizo que tardara la evacuación de un centenar de peruanos varados en Israel.

En el futuro inmediato, Boluarte tendrá que enfrentar un intento de proceso de destitución en el Congreso por “incapacidad moral”, derivado de que viajó con el respaldo de una controvertida norma -sancionada por el mismo parlamento- que le permite gobernar de manera remota desde el exterior.

El parlamentario Alex Flores, uno de los impulsores de la moción de vacancia, afirmó que estaba “socializando” la propuesta para obtener respaldo, al margen de que los analistas coinciden en que la actual correlación de fuerzas en el Congreso prácticamente descarta que la iniciativa prospere.

“Estamos conversando con diversos congresistas y bancadas; creemos que en este momento de crisis política se necesita un gesto de desprendimiento de parte de los congresistas”, afirmó Flores, quien fue elegido por el partido de izquierda Perú Libre pero ahora está en condición de independiente.

Para que la propuesta sea admitida a debate se requiere del voto de 46 de los 130 congresistas, lo que en principio parece viable. No obstante, para la destitución se necesitan 87 votos, que en las actuales circunstancias parecen inalcanzables.

Si Boluarte fuera destituida, al no haber vicepresidentes la jefatura de Estado quedaría en manos del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien, sin embargo, no podría por ley quedarse hasta el fin del período en 2026, sino que estaría obligado a convocar elecciones a la brevedad posible, lo que implicaría un final anticipado para el parlamento.

Esa situación, en opinión de los analistas, ha generado una simbiosis en la que la presidenta y el Congreso se necesitan mutuamente para resistir, en un marco en el que, según las encuestas, la mandataria es rechazada por más de 80% de la población y el Legislativo, por más de 90%.

“Su cabeza (de Boluarte) efectivamente depende del Congreso, pero no tiene ni siquiera la intención de camuflarse, nada, ya está en ‘hagan lo que quieran, yo no me meto; en tanto me dejen ser presidenta yo les acepto todo’”, dijo León en el programa de radio virtual “No hay derecho”.

La moción de vacancia se sustenta en que la Constitución indica que cuando el presidente sale del país deja encargado de sus funciones al vicepresidente. Como en la actualidad no hay vicepresidente, el parlamento eludió esa figura con una norma que permite el gobierno a distancia, lo que, según la oposición, es inconstitucional.

Ese obstáculo impidió que Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, saliera del país durante sus siete primeros meses de mandato. Tras la aprobación de la norma viajó a Brasil, Estados Unidos y ahora a Alemania, Italia y el Vaticano.

Los resultados de la gira de tres días, según los expertos, son pobres. Boluarte, quien permanentemente estuvo asediada por manifestantes peruanos y de otras nacionalidades que le gritaban “Dina asesina”, se reunió con autoridades locales y con empresarios a los que invitó a invertir en Perú, pero sin que hubiera anuncios importantes.

El encuentro con el papa Francisco, celebrado ayer, también generó controversia porque mientras Lima lo presentó como una visita de Estado en la que se analizaron las relaciones bilaterales, el Vaticano solo lo reseñó como una mera reunión protocolar.

Las críticas por los supuestos pobres resultados de la gira se fortalecieron además por los gastos que implicó el viaje. Aunque el Palacio de Gobierno reportó que se necesitaron unos 100.000 dólares, el periodista de investigación Eloy Marchán documentó que en realidad se gastaron casi 300.000 entre la presidenta y la comitiva de 14 personas.

En varios momentos, Boluarte se vio asediada en Berlín y Roma por quienes le endilgaron la muerte de 77 personas en las protestas de entre diciembre y marzo. El grito de “Dina asesina” retumbó, mientras en Lima simultáneamente sucedía lo mismo en una nueva manifestación de demanda de renuncia de la presidenta y llamado a elecciones.

La Fiscalía investiga a Boluarte por supuestos genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a partir de la represión de las protestas, por lo que varios analistas creen que tendrá que enfrentar más adelante a los tribunales y que, como primer paso, se le impedirá la salida del país.

Los viajes se produjeron en un contexto en que el gobierno enfrentó cuestionamientos sobre su legitimidad y críticas por la manera como se maneja la contención de las protestas. Empero, la supuestamente fría recepción que Boluarte recogió en esas visitas es reseñada por expertos como señal de que no se está logrando el objetivo. (Télam)