A pesar de que el próximo lunes Inglaterra levantará todas las restricciones por coronavirus, el uso de tapabocas seguirá siendo obligatorio en el subte y otros medios de transporte de Londres, anunció hoy el alcalde Sadiq Khan.

El Gobierno británico confirmó que el próximo lunes levantará las últimas restricciones de la cuarentena impuesta en Inglaterra desde mediados de diciembre pasado para frenar el coronavirus.

"Los tapabocas seguirán siendo obligatorios en el transporte de Londres. El uso de protectores faciales ayuda a reducir la propagación del virus de la Covid 19, y es crucial para que los londinenses tengan confianza al viajar, algo vital para nuestra recuperación económica", expresó el alcalde en las redes sociales.

En declaraciones posteriores a la emisora de radio LBC, Khan justificó la medida debido a que la mayoría de los londinenses respaldan la continuidad de esa protección en el transporte público.

MIRÁ TAMBIÉN La UE lanza un plan verde que incluye el fin de los motores de combustión a partir de 2035

Explicó que había hablado con una amplia gama de personas y empresas y descubrió que la mayoría estaba a favor de la decisión de continuar haciendo que las mascarillas sean una condición para el transporte.

“Durante las últimas dos o tres semanas también hemos hablado no solo con nuestro personal a través de los sindicatos, no solo con personas de nuestra ciudad, no solo con empresas, sino que también hemos realizado algunas encuestas y la gran mayoría de los londinenses, quieren que las máscaras faciales sigan siendo obligatorias ", dijo Khan.

Además, sostuvo que a lo largo de la pandemia, el cumplimiento de las reglas sobre su uso en Londres, fue alto y por eso confiaba en que la regla no tendría que ser estrictamente aplicada.

Las aerolíneas también indicaron que continuarán exigiendo que los pasajeros se cubran el rostro al igual que el servicio internacional de trenes Eurostar. (Télam)