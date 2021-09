El jefe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, quien lleva 15 años en el cargo, anunció hoy que aceptó la propuesta del presidente Pedro Castillo para continuar al frente de esa institución durante los próximos cinco años del mandato que recién inició el dirigente sindicalista y docente de izquierda.

"Nunca he querido aferrarme al cargo, pero me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia (del BCRP) y he aceptado. Obviamente, es decisión del presidente (Castillo) si al final me nombra o no", aseguró el dirigente durante una conferencia de prensa, citada por la agencia de noticias AFP.

Velarde hizo el anuncio a cuatro días de que Castillo se reúna en Nueva York con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la Directora Gerente del FMI, Kristalina Gueorguieva, durante su visita a esa ciudad en el marco de la Asamblea General de la ONU, una cita anual que reúne a todos los líderes del mundo.

Una de las tareas del Banco Central es el control de la inflación que superó por primera vez en décadas la barrera del 3% en los últimos 12 meses y se ubicó en 4,95%. La meta de la entidad era cerrar el 2021 con una tasa menor a 3,5%.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno de Maduro acusa a la oposición de incumplir los acuerdos sellados en México

Velarde, un doctor en economía de 68 años, fue nombrado como jefe del Banco Central en 2006 por el entonces presidente Alan García y ha sido ratificado posteriormente por los mandatarios Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczyinski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

El BCRP es autónomo, pero su titular es designado por el presidente.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", había dicho Castillo en junio tras ganar la Presidencia en un apretado balotaje con la excongresista de derecha Keiko Fujimori.

La continuidad de Velarde por otro quinquenio en el Banco Central había sido sugerida por referentes del establishment económico como una garantía de que la macroeconomía peruana bajo Castillo no cambiaría dramáticamente de rumbo, con nacionalizaciones y expropiaciones.

MIRÁ TAMBIÉN Murió el expresidente de Argelia Bouteflika, dos años después de renunciar

Con ese mismo objetivo, Castillo nombró como ministro de Economía y Finanzas a Pedro Francke, un economista de 60 años percibido como de izquierda moderada, quien ha asegurado que se respetará la propiedad privada y se promoverán el buen funcionamiento de los mercados y la inversión privada.

El Gobierno tiene el desafío de reactivar una economía que se hundió un 11,12% en 2020 por la pandemia, un derrumbe que profundizó aún más la enorme informalidad que domina el mercado laboral y aumentó la pobreza y la desigualdad social. (Télam)