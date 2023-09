El soldado del ejército de los Estados Unidos Travis King llegó este jueves a una base militar en Texas tras haber sido expulsado de Corea del Norte después de su sorpresiva huida a través de la frontera fuertemente militarizada hace dos meses, dijo a Reuters un funcionario de Defensa estadounidense. King llegó en un vuelo militar estadounidense que aterrizó en la Base Conjunta San Antonio-Fort Sam Houston hacia las 0530 GMT, según el funcionario. Imágenes de televisión mostraron a un grupo de personas saliendo de un avión en la base a esa hora. Se espera que King se someta a una revisión médica en el Brooke Army Medical Center, un hospital de la Base Conjunta San Antonio-Fort Sam Houston. La estrella del baloncesto Brittney Griner fue tratada allí en diciembre después de que un canje de prisioneros con Rusia pusiera fin a los 10 meses que llevaba detenida en ese país. El Gobierno estadounidense informó que a su regreso King se someterá primero a una evaluación y luego a un proceso de reintegración para poder reunirse con su familia. King, de 23 años, se adentró en Corea del Norte desde el Sur el 18 de julio mientras realizaba un recorrido civil por la frontera, fuertemente fortificada, y fue inmediatamente puesto bajo custodia norcoreana. No estaba claro si King se enfrentará a medidas disciplinarias por parte del Ejército estadounidense, que trató su caso con cautela, informó la agencia de noticias Reuters. Hasta ahora, el ejército no lo ha calificado de desertor, a pesar de que cruzó la frontera sin autorización mientras estaba en servicio activo. Por su parte, Corea del Norte parece haber tratado su caso como un caso de inmigración ilegal. La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA informó que King confió a Pyonyang que entró ilegalmente en Corea del Norte porque estaba "desilusionado por la desigual sociedad estadounidense". El Gobierno sueco, que representa los intereses estadounidenses en Corea del Norte porque Washington no tiene presencia diplomática en el país, recuperó a King en el país asiático y lo llevó a China. Pyonyang parece haber llegado a la conclusión de que los antecedentes penales de King lo hacían "inadecuado" para fines propagandísticos, según Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl. "Corea del Norte podría haber decidido liberar a King con relativa rapidez tras ver pocas ventajas en retenerlo", apuntó Yang. Reuters-NA NA