Las disputas en el gobernante Partido Colorado de Paraguay, que parecían destinadas a calmarse tras las internas de diciembre y la cercanía de las elecciones generales, recrudecieron con las sanciones de Estados Unidos al titular de la fuerza, el expresidente Horacio Cartes, a quien el sector de Mario Abdo Benítez le exigió medidas “para proteger los recursos y bienes” partidarios.

Fuerza Republicana, el sector interno referenciado en Abdo Benítez, reclamó una reunión de la conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del coloradismo), para hacer un “análisis responsable de la situación y la determinación de medidas a adoptar en caso de que sean necesarias”.

“Como partido debemos analizar las implicancias y consecuencias legales de esta situación; y los mecanismos para proteger los recursos y bienes de la ANR”, señaló FR.

Cartes, designado el año pasado por Estados Unidos como “significativamente corrupto” fue ahora sancionado con el bloqueo de sus bienes y propiedades en EEUU y la imposibilidad de hacer negocios con firmas de ese país.

MIRÁ TAMBIÉN Un ministro de Duque buscará la alcaldía de Bogotá

La corriente de Abdo Benítez advirtió su preocupación por el hecho de que el partido presenta 768 candidaturas en las próximas elecciones generales y afrontar la campaña “exige que como nucleamiento político gestionemos créditos del mercado financiero”.

Al temor a no poder acceder a créditos para financiar la campaña, agregan además que eventualmente no pueda cumplirse con el pago a proveedores o que estos no quieran operar con el partido para evitar problemas.

El Estatuto de la ANR establece que Cartes como presidente está obligado a firmar los documentos oficiales del partido.

Paraguay tendrá elecciones generales el 30 de abril, y los colorados van con una fórmula que encabeza el cartista Santiago Peña, frente a casi toda la oposición agrupada en la Concertación Nacional, que candidatea a Efraín Alegre.

MIRÁ TAMBIÉN Central sindical advirtió sobre espionaje a docentes y estudiantes y apuntó al Gobierno

(Télam)