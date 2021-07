El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció hoy que dio positivo en coronavirus, por lo que se vio obligado a cancelar las actividades previstas.

"He dado positivo en coronavirus, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse", tuiteó Almagro.

El miércoles, el político uruguayo había publicado una foto para dar cuenta de una reunión que mantuvo ese día con otras tres personas.

"Me reuní con histórica directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, Julissa Mantilla y Flavia Piovesan. Conversamos sobre situación de DDHH en la región, la importancia actual de defender y promover los DDHH y la fortaleza institucional de la CIDH", había tuiteado.

Ese mismo día, la OEA postergó una reunión programada sobre la situación en Cuba, sacudida hace dos semanas por históricas protestas, una decisión que La Habana celebró.

Un día antes, el martes, el secretario mantuvo una reunión con el gobernador de Michoacán, el mexicano Silvano Aureoles.

Almagro, de 58 años, asumió la Secretaría General de la OEA en 2015 con un mandato de cinco años y en mayo de 2020 fue reelecto en dicha función. (Télam)