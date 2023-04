La "guerra" contra las pandillas lanzada hace un año por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el tema de un nuevo videojuego donde el participante puede unirse a la lucha contra estas bandas.

"¡Sé parte de la historia, la guerra contra las diabólicas pandillas empezó!", dice el videojuego "Plan Control Territorial: Extracción", que se puede instalar gratuitamente en celulares y fue desarrollado por Restless Games Studio.

Los participantes pueden meterse "en la piel de un aguerrido soldado especialista, un elemento policial de élite" y hasta en el "mismísimo comandante general de las fuerzas armadas" (Bukele).

El juego, que ha tenido "más de 10.000 descargas" en su primera semana, se encuentra en versión Beta (de prueba).

MIRÁ TAMBIÉN Rechazan recurso de Fujimori contra fallo de la CIDH que cuestionó el indulto

En la pantalla un avatar asemeja al mandatario con gorra con la visera hacia atrás y con un arma de fuego con la que se enfrenta a otros personajes que son pandilleros.

El juego se basa en la "guerra" contra las pandillas, que en virtud de un régimen de excepción ha propiciado masivas redadas y llevado a prisión a 67.000 presuntos pandilleros.

La Iglesia Católica, la ONU y grupos de derechos humanos han criticado los métodos de Bukele.

La aplicación toma el nombre del "Plan Control Territorial" que Bukele lanzó al asumir el poder en junio de 2019 y que contempla medidas de prevención de la violencia con acciones en educación, cultura, deportes, entre otras.

MIRÁ TAMBIÉN ONU alerta sobre el aumento de migrantes que cruzan la selva panameña

"La verdad es que no me parece muy adecuado el juego. Lo que se trata ahora es ir superando la violencia, no fomentarla, y el videojuego a mí forma de ver la fomenta", indicó a la agencia AFP Néstor Molina, empleado de una empresa de mantenimiento de redes y asiduo de los juegos en línea.

En tanto, Ricardo Acevedo, otro aficionado a los videojuegos, dijo que aunque es una versión de prueba, el juego "tiene potencial" porque es "entretenido".

Ni Bukele ni ningún miembro del gobierno salvadoreño han comentado sobre el videojuego. (Télam)