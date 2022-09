Mientras decenas de miles de personas llegaban a Londres antes del funeral de estado de la reina Isabel el lunes, la fila de kilómetros de dolientes que esperaban verla yaciendo se cerró temporalmente el viernes después de que se llenó a su máxima capacidad.

El rey Carlos, que visitó Gales; su hermana, la princesa Ana; y los hermanos, los príncipes Andrés y Eduardo, mantendrán una vigilia silenciosa alrededor del ataúd y se unirán a la guardia ceremonial durante un período de 15 minutos.

MIRÁ TAMBIÉN López Obrador arremete contra la corrupción y el clasismo en tradicional grito de independencia

Personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida presentaron sus respetos a la difunta reina, uniéndose a una línea bien organizada que se extiende a lo largo de la orilla sur del Támesis y luego sobre el río hasta el Salón Westminster del parlamento. Pero a media mañana, la fila era demasiado grande, un testimonio del respeto y afecto del público por la reina, quien murió en Escocia el 8 de septiembre a la edad de 96 años después de un reinado de 70 años.

El ataúd se encuentra en el antiguo Salón de Westminster sobre un catafalco revestido de púrpura, envuelto en el Estandarte Real y con la Corona del Estado Imperial enjoyada colocada en la parte superior. Soldados con uniforme ceremonial y otros funcionarios vigilan a su alrededor mientras la gente pasa para rendir homenaje después de su larga espera. Muchos lloraron y otros saludaron o inclinado la cabeza.

MIRÁ TAMBIÉN Alemania toma el control de la filial local de la petrolera rusa Rosneft para garantizar suministros

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, en Londres para el funeral, estuvo entre los que visitaron Westminster Hall el viernes, deteniéndose para hacer una reverencia mientras pasaba frente al ataúd.

Charles y su esposa Camilla, la reina consorte, asistieron a un servicio en la catedral Llandaff de Cardiff y luego hablaron con las personas que estaban fuera. Gales tiene un significado particular para el nuevo rey, quien durante las cinco décadas anteriores a la adhesión de la semana pasada tuvo el título de Príncipe de Gales.

Hablando en el parlamento galés, Charles dijo: "Durante todos los años de su reinado, la tierra de Gales no podría haber estado más cerca del corazón de mi madre. Sé que ella se enorgullecía inmensamente de sus muchos grandes logros, incluso en el tiempo del dolor".

"Estoy decidido a honrar ese ejemplo desinteresado", expresó, hablando en galés e inglés. "Asumo mis nuevos deberes con inmensa gratitud por el privilegio de haber podido servir como Príncipe de Gales. Ese antiguo título... ahora lo paso a mi hijo William", apuntó.

En un ajuste al protocolo, tanto Harry como su tío, el príncipe Andrew, podrán usar uniforme militar cuando se turnen en la vigilia, dijeron funcionarios reales. Andrew realizará el deber con sus hermanos el viernes por la noche. Ambos son veteranos de guerra, Andrew sirvió como piloto de helicóptero de la Marina Real en la Guerra de las Malvinas y Harry cumplió dos períodos de servicio con el ejército británico en Afganistán. Pero hasta ahora han aparecido en procesiones en trajes de mañana, ya que perdieron sus títulos militares honorarios cuando se retiraron de sus deberes reales públicos.

Manifestantes en contra

Hubo algunos manifestantes contra la monarquía fuera del castillo de Cardiff, donde Charles se reunió con el primer ministro de Gales, Mark Drakeford. Un hombre sostenía una pancarta que decía "Cancelar Royals" y un cartel que decía "Terminar el título de Príncipe de Gales". Otro hombre sostenía un cartel que decía: "No a la Monarquía, No a Carlos, Gran Reinicio". Otro decía: "No es mi rey".

Se realizaron pequeñas protestas similares fuera del parlamento y en Edimburgo en los últimos días, aunque el rey Carlos disfrutó de un aumento en el apoyo desde que sucedió a Isabel.

Gran operativo de seguridad

La fuerza policial de Londres dijo que el funeral de estado sería la operación de seguridad más grande que jamás haya emprendido cuando los primeros ministros, presidentes y miembros de la realeza se reúnan para presentar sus respetos.

La fuerza se estaba preparando para eventos que iban desde amenazas terroristas hasta protestas y aglomeraciones de multitudes, explicó a los periodistas el alto oficial de policía Stuart Cundy.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentran entre los invitados extranjeros que han confirmado que asistirán. Se espera que unas 750.000 personas en total pasen frente al ataúd de la reina.

El ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, David Beckham, hizo cola durante más de 13 horas junto con miles de otros dolientes para ver a la reina Isabel en Londres el viernes. Reuters-NA. NA