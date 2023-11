El rapero español Josep Miquel Arenas Beltrán, alias Valtònyc, quien se había fugado a Bélgica para evitar una condena de cárcel por "enaltecimiento del terrorismo", fue sentenciado hoy en España en otro caso por "amenazas" contra las fuerzas del orden, informó un tribunal.

Arenas Beltrán fue condenado a dos años de prisión por "delitos de amenaza", indicó un vocero de un tribunal en Sevilla, sur del país, informó la agencia de noticias AFP.

Valtònyc fue procesado por haber proferido durante un concierto en 2018: "Matad a un puto guardia civil esta noche".

Medios españoles difundieron varios videos en los que se escuchaba como decía esa frase.

La condena fue producto de un acuerdo entre el rapero de 29 años, la Fiscalía y la agrupación Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la parte acusadora.

El Ministerio Público y la AUGC no se opusieron a la petición del rapero de no ser encarcelado, teniendo en cuenta de que en España las condenas de cárcel de dos años o menos no suelen ejecutarse.

Pero la decisión ahora corresponde al juez, afirmó el vocero del tribunal.

Valtònyc había sido condenado en febrero de 2018 a tres años y medio de prisión por delitos de "apología al terrorismo", "injurias a la corona" y "amenazas" por las letras de canciones suyas de 2012 y 2013.

Para evadir la prisión, el rapero se escapó a Bélgica.

En septiembre de 2018, un tribunal belga rechazó extraditar a Valtònyc tras considerar que los cargos por los que fue condenado en España no están tipificados como delito en Bélgica.

Su caso suscitó las críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), que argumentó que se estaba violando su derecho a la libertad de expresión.

A finales de octubre, Valtònyc regresó a España tras prescribir su condena, pero los hechos por los que fue sentenciado hoy no habían prescrito.

Tras una ola de condenas contra raperos y artistas que mostraban su disidencia en plena escalada del conflicto secesionista de Cataluña, más recientemente la justicia española corrigió algunas de sus decisiones.

En septiembre de 2019, la Audiencia Nacional de España dejó en suspenso una primera condena de dos años contra el rapero catalán Pablo Hasél, quien sumaba ya 5 años de pena de prisión y corría riesgo de ingresar a la cárcel.

La Justicia también se rebajó de dos años y un día a seis meses la sentencia contra los 12 miembros del grupo de rap La Insurgencia, al considerar que "enaltecer" organizaciones que ya no están activas como la separatista vasca ETA es un delito más leve. (Télam)