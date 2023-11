El gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil criticó al gobierno israelí por no permitir que 34 brasileños abandonen Gaza, afirmando que Israel juega con favoritos a la hora de decidir a quién debe permitirse evacuar el asediado territorio palestino. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, comunicó a su homólogo brasileño que los ciudadanos brasileños abandonarían Gaza el miércoles, según informó a última hora del viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño. En los tres días transcurridos desde que se abrió el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para permitir la salida de Gaza de ciudadanos de otros países, los brasileños que esperaban salir no figuraban en la lista aprobada por Israel, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para incluirlos. "Por tercera vez, el gobierno israelí denegó la salida de ciudadanos brasileños amenazados por la masacre contra la población civil en la franja de Gaza", afirmó la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, en un mensaje en las redes sociales. Dijo que el gobierno israelí no ha dado ninguna explicación por lo que calificó de discriminación. Brasil intentó encontrar una solución negociada al conflicto cuando presidió el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, dijo Hoffmann. "Desgraciadamente, el gobierno israelí señala que ha establecido una jerarquía política para la liberación de civiles, favoreciendo a unos países en detrimento de otros", expresó Hoffmann. "No podemos permitir que los civiles brasileños sigan amenazados en una región sometida a una masacre militar", añadió. Cientos de palestinos con pasaporte extranjero y heridos graves han sido evacuados de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto desde el miércoles, en un acuerdo negociado por Qatar entre Egipto, Israel y Hamás, en coordinación con Estados Unidos. Israel ha prometido acabar con Hamás, que gobierna Gaza, después de que el grupo militante matara a 1.400 personas y tomara más de 240 rehenes en un asalto el 7 de octubre en el sur de Israel. Las autoridades sanitarias de Gaza declararon el sábado que más de 9.488 palestinos han muerto hasta ahora en el asalto israelí. Una fuente diplomática informada de los planes egipcios dijo que unos 7.500 titulares de pasaportes extranjeros serían evacuados a lo largo de dos semanas. Funcionarios brasileños dijeron que no tienen explicación para la no salida de sus ciudadanos de Gaza. Algunos medios locales han especulado con que se debe a las posiciones adoptadas por Brasil en las Naciones Unidas y a los comentarios del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Lula ha criticado el "terrorismo" de Hamás que inició la guerra, pero también ha criticado a Israel por su "demencial" bombardeo de Gaza que ha matado a cientos de niños. Reuters-NA NA