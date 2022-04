El exministro de Defensa de Bolivia Luis Fernando López, prófugo de la Justicia por acusaciones de corrupción, informó a través de su abogado que no regresará al país hasta que "no cambie la situación política"

"Mientras no cambie la situación política del país, no haya un debido proceso a las garantías que tiene el imputado, no lo va a hacer por seguridad propia", afirmó el abogado de López, Ariel Méndez, al portal de noticias boliviano Erbol.

López, quien podría haber huido a Brasil, está acusado en el marco del caso 'Golpe de Estado', así como por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, se presentó otra demanda contra él en enero por sobrecostes en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La investigación sostiene que durante aquel periodo se cometió un dispendio a costa del erario público de 2,3 millones de dólares en la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, en Estados Unidos.

Por este último caso, Arturo Murillo, el que fuera 'número dos' Áñez, fue detenido en Miami, donde será juzgado por delitos de blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Junto a ellos, han sido acusados media docena de antiguos funcionarios de aquel autoproclamado Gobierno interino que asumió el poder tras la renuncia forzada de Evo Morales. (Télam)