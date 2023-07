El primer ministro británico, Rishi Sunak, primer jefe de Gobierno del Reino Unido de origen indio, dijo hoy que en su juventud fue víctima de racismo, experiencia que "le ha dolido mucho".

"Por supuesto que experimenté el racismo mientras crecía, sé que existe", dijo Sunak, de 43 años, a la cadena de noticias BBC.

El racismo "molesta como pocas otras cosas lo hacen", añadió el jefe del Gobierno conservador. "Ejerzo un oficio en el que soy criticado todos los días, cada hora, cada minuto", continuó, reprodujo la agencia de noticias AFP.

Rishi Sunak fue interrogado al margen de un partido de cricket, pocos días después de la publicación de un informe condenatorio según el cual se trata de un deporte de élite racista y sexista.

"Un día estaba con mi hermano menor y mi hermana menor en Southampton (sur de Inglaterra) y la gente dijo varias cosas y me sentí doblemente mal", relató. "Estaba con mis hermanos y no quería que escucharan y se expusieran. Fue muy difícil", subrayó.

Pero el primer ministro aseguró en esta entrevista que el país había cambiado. "Lo que me reconforta es que las cosas que me ocurrieron cuando era niño, no creo que les pasarían a mis hijos hoy. Hemos hecho un progreso increíble como país y deberíamos estar orgullosos de ello. El racismo, el sexismo o cualquier otra cosa no tiene cabida en nuestra sociedad y cuando lo vemos, debemos erradicarlo", recalcó.

Sunak, que creció en Southampton, es el mayor de tres hijos. Su padre es médico del sistema público de salud y su madre farmacéutica.

Sus abuelos, nacidos en India o de origen indio, emigraron de África oriental al Reino Unido en la década de 1960.

El futuro premier rápidamente se sumó a la élite frecuentando el Winchester College, un elegante internado para varones.

Estudió política, filosofía y economía en las prestigiosas universidades de Oxford, Inglaterra, y Stanford, Estados Unidos.

Consideró "triste" el informe sobre el crícket, un deporte que tanto le gusta. "Para la gente que ama el cricket, es un texto muy difícil de leer", aseguró.

(Télam)