La entrega de aviones de combate F-16 por parte de Occidente a Ucrania no hará más que "prolongar el conflicto" en ese país, afirmó hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, al intervenir en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, en Vladivostok, y estimó que que desde la contraofensiva ucraniana de junio, Kiev perdió unos 71.000 soldados.

"Van a entregar F-16. ¿Va a cambiar algo eso? No lo creo. No hará más que prolongar el conflicto", declaró Putin en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.

El presidente ruso indicó además "estar seguro" de que el suministro de bombas de racimo que Estados Unidos entregó en julio a Ucrania, también va a prolongar el conflicto.

"Otra cosa es preocupante: ya no hay límites", estimó ante dirigentes económicos y políticos, recogió la agencia de noticias Sputnik.

"Hace no tanto tiempo, la gestión estadounidense consideraba que la utilización de bombas de racimo era un crimen de guerra. Lo dijo de manera pública", explicó.

El uso de este tipo de armamento es cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos ante el gran daño que pueden generar entre la población civil, por lo que fue prohibido en un tratado internacional en la Convención sobre Municiones en Racimo en 2010.

Sin embargo, Estados Unidos, Ucrania y Rusia no forman parte del tratado internacional para vetar este tipo de municiones, aunque sí lo suscribieron aliados de Washington y Kiev como Reino Unido, Alemania y Francia.

Asimismo, el mandatario ruso estimó en 71.000 soldados las pérdidas de Ucrania desde el inicio de su contraofensiva a principios de junio.

"Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Y no hay resultados, no vamos a hablar ahora si es un fracaso o no (...) Hay pérdidas, muchas. Desde el comienzo de la contraofensiva, las pérdidas de personal han ascendido a unas 71.000 personas", expresó Putin.

El presidente ruso agregó que, además, el Ejército ucraniano tiene 543 tanques y unos 18.000 vehículos blindados destruidos.

Indicó también que en Ucrania se lleva a cabo "una movilización forzosa" de combatientes, que de hecho está prolongando el conflicto aún más.

En este contexto, Putin volvió a apuntar contra Estados Unidos por incentivar a los ucranianos a continuar las acciones bélicas, porque "necesitan mostrar algún resultado" de su contribución a la crisis antes del inicio del proceso electoral para las presidenciales estadounidenses, programadas para noviembre de 2024.

Además, condenó los esfuerzos del Reino Unido para entrenar a los saboteadores ucranianos para que ataquen las instalaciones nucleares sin darse cuenta de las consecuencias de estas acciones.

El Foro Económico Oriental, que se celebra anualmente desde 2015 en la ciudad de Vladivostok, en la costa sureste de Rusia, se desarrolla este año desde el 10 al 13 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Extremo Oriente, situado en la isla Russki.

(Télam)