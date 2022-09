El presidente de Perú, Pedro Castillo, volvió a rechazar hoy las “falsas acusaciones” en su contra y reiteró que dará “la cara” cada vez que la justicia lo requiera, tras presentarse a declarar ante la Fiscalía de la Nación, que investiga tres casos de presunta corrupción en las que el mandatario aparece señalado.

Una de las causas, la que analiza las causas de la veloz salida de Mariano González de la cartera de Interior, tuvo hoy una novedad de peso: la Fiscalía incluyó al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al titular de Justicia, Félix Chero, en la investigación preliminar por el presunto delito de organización criminal.

La duda es si se conformó un grupo ilegal, encabezado por el mismo Castillo, que impidió que González avanzara en la búsqueda de algunos familiares del mandatario requeridos por la Justicia.

"La fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de organización criminal", informó el Ministerio Público en Twitter.

Apenas un rato antes, ante la prensa y en el palacio presidencial, Castillo había vuelto a rechazar las imputaciones en su contra.

"Siempre vamos a dar la cara. Y voy a ir siempre las veces que me citen, cualquiera sean las imputaciones. Hemos ido a decir que rechazo y niego las falsas acusaciones que se vienen dando", afirmó.

El presidente contó que le pidió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que recopile toda la información que necesita para sus investigaciones y que él volverá las veces que sea convocado.

"No hemos venido a perjudicar al Perú ni a repetir la historia, como se ha hecho anteriormente en 200 años de vida republicana", enfatizó, y subrayó que, aunque tenía la facultad de recibir a la fiscal en su despacho o responder en otra sede, eligió presentarse en la Fiscalía misma.

El mandatario volvió a un discurso casi habitual: "Estamos firmes para conducir el país, trabajando de la mano con los ministros, gobernadores, alcaldes y personas que sí creen en el desarrollo del Perú".

Según la estatal agencia Andina, consideró que con sus presentaciones está “demostrando” su inocencia “y rechazando las imputaciones” en su contra.

“Vamos a seguir dando la cara; iremos a donde nos llamen", insistió.

La Fiscalía lo interrogó hoy por tres casos: un supuesto favorecimiento a una empresa en el proceso de compra de biodiesel; la rápida salida de González de su cargo; y la presunta existencia de una organización irregular dentro del Ministerio de Vivienda.

Acompañaron al jefe del Estado en su trámite su abogado, Benji Espinoza, Torres y su otro defensor legal, Eduardo Pachas, detalló el sitio del diario La República.

Tras detallar su exposición ante Benavides, megáfono en mano y hablando a sus seguidores, Castillo expresó: “Ustedes nos conocen, hermanos. Ustedes saben cuál es nuestro trajinar, de dónde hemos venido y a qué hemos venido. Por eso me he tomado la facultad de decirles que no vamos a bajar la guardia. El Perú necesita que sus autoridades estén al frente resolviendo los problemas del país”.

El presidente tiene abiertas seis investigaciones fiscales, cinco de ellas por delitos de presunta corrupción cometidos durante su mandato y la última por un delito del fuero civil ocurrido en 2012.

Para hoy también estaba citada su esposa, Lilia Paredes, en otra sede judicial, pero a último momento esa audiencia se suspendió.

A Paredes se le imputan los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía.

Vestido con una camisa roja, Castillo llegó en un auto oficial a la sede del Ministerio Público, mientras en las afueras grupos de seguidores y detractores cruzaban cantos y consignas.

De 52 años, el mandatario ya estuvo dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio declaró por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Castillo ya enfrentó dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, porque tiene inmunidad. (Télam)