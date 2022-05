El presidente de Perú, Pedro Castillo, insistió hoy en denunciar que en el país se ha "desatado una persecución política" en su contra, que se manifiesta en las investigaciones fiscales que lo involucran.

"Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. ¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros fueron santos?", se preguntó Castillo en un acto público en el departamento de Loreto.

Las palabras del mandatario se dieron el mismo día en que miembros de la Fiscalía Anticorrupción ingresaron al Palacio de Gobierno, en Lima, para realizar un allanamiento en el marco de una investigación sobre presuntas contrataciones irregulares, informó el diario local El Comercio.

Representantes de la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, a cargo de la fiscal Rosario Quico Palomino, estuvieron hoy en la sede del Ejecutivo “en busca de información por la contratación de personal", indicó el medio a través de su página web.

Los miembros de la fiscalía ingresaron con efectivos de la Policía Anticorrupción por un caso de presuntas contrataciones de personal en el Ejecutivo que no cumpliría con los requisitos para asumir las tareas asignadas.

La investigación empezó en enero y se señala a Castillo como el responsable de estas presuntas contrataciones irregulares.

Además, ayer el fiscal general Pablo Sánchez decidió incluir al presidente en una investigación sobre una presunta organización delictiva que operaba al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Este grupo se habría dedicado a otorgar a empresas privadas concesiones de obras públicas a cambio de dinero, y Castillo formaría parte de ella.

Además de denunciar persecución, Castillo anunció hoy que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad de todos los altos funcionarios del Estado.

Al cerrar el Consejo de Ministros Descentralizado que se hizo en Loreto, el presidente evaluó que todos los funcionarios deben someterse a cualquier investigación que se abra, además de actuar con probidad.

“Se va a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Entonces hay que someternos todos, el Poder Legislativo, Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para transparentar al país y trabajar de la mano”, recalcó, según la estatal agencia Andina.

Ratificó Castillo que no robó “ni un centavo al país”. “Y no lo haré porque no he venido para eso”, subrayó.

“Y si alguna vez consta que metí la mano y robé un centavo, me pondré a disposición, pero de esta forma como se viene haciendo, en contra de esta gestión, no lo vamos a permitir”, afirmó. (Télam)