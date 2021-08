El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, presentó hoy su nuevo libro titulado "A mitad del camino", sobre la primera parte de su sexenio, a casi tres años de haber asumido el cargo.

"Miren, ya salió: 'A la mitad del camino', aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el Gobierno en dos años (y) nueve meses, lo recomiendo", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.

El libro incluye un capítulo sobre la política exterior y su relación con el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2020), que el mandatario recomendó "en especial a nuestros adversarios", dijo, para que "conozcan las razones, los argumentos, de lo que estamos llevando a cabo",.

López Obrador, conocido popularmente como AMLO por sus iniciales, explicó que otro capítulo analiza el comportamiento de la oposición durante su mandato para intentar detener el proyecto político que implementa desde el 1 de diciembre de 2018.

"La política es pensamiento y acción, aquí está el pensamiento y la acción. Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar aun cuando no estemos de acuerdo, eso es importante", prosiguió el mandatario.

A lo largo de su carrera política, AMLO, de 67 años, presentó sus programas de Gobierno durante campañas electorales en formato de libros, y el actual lo publica con vistas a un referendo revocatorio de su mandato, previsto para marzo del próximo año.

"No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", puntualizó.

El libro contiene cuatro capítulos: El presente; La política exterior; Los opositores y El porvenir, adelantó el presidente el 11 de agosto pasado.

El libro anterior fue publicado en noviembre de 2019, titulado "Hacia una economía moral", de 198 páginas y diez capítulos, en los que resume la visión del nuevo Gobierno en materia económica, seguridad, política exterior, hacia una "República amorosa y fraterna". (Télam)