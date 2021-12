El presidente mexicano, Andrés López Obrador reveló hoy que envió una misión de apoyo a su par peruano, Pedro Castillo, quien pidió ayuda ante una "guerra sucia mediática" y el riesgo de "derrocamiento" en otro intento fallido de destitución en el Congreso por "incapacidad moral" que usualmente se denomina "golpe blando".

"Creo que Castillo está padeciendo una guerra sucia mediática, porque, aunque no tengo la información, es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo y más en el continente americano", afirmó López Obrador en conferencia de prensa.

México envió asesoría a Perú para enfrentar la inflación y aplicar programas sociales, tras una llamada en la que Castillo solicitó ayuda ante otra intentona golpista por parte de la oposición.

"Es una especie de preparación a un derrocamiento, de echarle el pueblo encima, lo que practican en otras partes, lo que hemos visto ya en la historia, lo que están haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo", sostuvo el mandatario mexicano, de izquierda, al igual que Castillo.

López Obrador contó que en su llamada Castillo le dijo que estaba "atravesando una situación difícil", a pocos meses de asumir el cargo a finales de julio pasado, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

"Hay que tener de antecedente que fue una elección cerrada. Él gana pero tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo. Hubo presiones muy fuertes y no querían que él llegara a la presidencia", recordó.

Celebró además que los órganos electorales le dieron el triunfo a Castillo, "legal y legítimamente", pero lamentó que, aún así, "desde que empieza su mandato de cuatro años comenzó a enfrentar actos de resistencia y oposición".

El gobernante advirtió que la oposición peruana tiene "el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio de todo tipo".

Castillo expresó a López Obrador que la situación en su país es difícil porque, además de su inestabilidad, sufre los efectos de la pandemia de coronavirus y una alta inflación, que la oposición atribuye a su nuevo Gobierno.

"Seguramente en Perú no están los opositores contextualizando, no están explicando que esto se está produciendo en Estados Unidos, que no se daba desde hace 40 años y que en Europa llevaba 30 años sin padecer de la inflación que ahora tiene", cuestionó.

Insistió en que la oposición bloquea las acciones de Castillo "para que el pueblo se le eche encima a su Gobierno, y no les importa el que no tengan alimentos o no tengan medicinas, todo por los intereses políticos o ideológicos, el humanismo lo hacen a un lado".

Una representación del Gobierno de México, encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, responsables de los programas sociales de bienestar y de la cancillería viajaron a Perú en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, reveló el mandatario sin especificar las fechas. (Télam)