Tras reunirse con Luiz Inácio "Lula" da Silva en San Pablo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo hoy que aún no sabe si su par brasileño, Jair Bolsonaro, lo recibirá en un encuentro que estaba programado para mañana en Brasilia.

El presidente brasileño había dicho que cancelaría la reunión debido al encuentro que su par portugués mantuvo con el candidato presidencial del PT.

La delegación portuguesa no fue informada oficialmente de la cancelación del evento previsto para mañana, informó el diario brasileño Folha.

Rebelo de Sousa, quien se encuentra en el país sudamericano para celebrar el centenario del primer vuelo transatlántico Portugal-Brasil, dijo que si no recibe la confirmación al final de la tarde, se irá a un "plan B" y se quedará un día más en San Pablo.

"Hubo una invitación por escrito, la acepté por escrito. Me quedaré en el programa original", dijo a la prensa el mandatario portugués, que lideró por años el Partido Socialista de Portugal, aunque actualmente gobierna por una fuerza independiente.

Un poco más tarde, admitió que está reprogramando la agenda en caso de que no se confirme la reunión con Bolsonaro. "Si no hay una confirmación por escrito a primera hora de la tarde, me quedaré en San Pablo".

El diario también informó que el encuentro con Rebelo de Souza, "previsto inicialmente para las 10.30 en el Palacio de Itamaraty y al que seguiría un almuerzo a las 12 horas, no estaba en la agenda oficial de Bolsonaro este domingo por la tarde".​

Sobre su conversación con Lula, aseguró que hablaron sobre la Guerra de Ucrania y sus impactos geopolíticos y sociales en el mundo.

"Hoy, el expresidente Lula y el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa conversaron durante aproximadamente 1h30 sobre la situación política en Europa, América Latina y la guerra en Ucrania", publicó el equipo de Lula desde su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, el Partido de los Trabajadores (PT) no hizo ninguna declaración después de la reunión, celebrada en la residencia oficial del cónsul portugués.

Rebelo de Souza negó que su encuentro con el expresidente fuera una posición de su gobierno en relación a las elecciones brasileñas del próximo 2 de octubre. "Hablé con el expresidente Lula como había hablado hace un año. Hablaré con (Michel) Temer, Fernando Henrique (Cardoso]), todos los expresidentes".

Dijo que pretende volver a Brasil en septiembre y que, en ese caso, actuará de otra manera ya que "la campaña se estará ejecutando".

El presidente portugués también negó que el episodio hasta el momento haya generado un incidente diplomático.

"Como jefe de Estado, no cambió mi relación con el jefe de Estado brasileño, ni el Estado portugués con el Estado brasileño, ni la relación entre el pueblo portugués y el pueblo brasileño", aseguró. (Télam)