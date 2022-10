El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, volvió a resaltar hoy el operativo de las fuerzas de seguridad del fin de semana en el que murió el líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Osvaldo Villalba, y llamó “pobrecitos” a sectores del cartismo que criticaron que el féretro con el guerrillero muerto hubiera entrado a una cárcel para ser despedido.

"Condeno la manipulación de los sectores políticos. Este fue un triunfo muy importante: descabezamos al EPP, cosa que no pudo hacer ningún otro Gobierno. Este gran avance en la lucha contra el terrorismo es lo importante de este episodio", ponderó Abdo Benítez.

El mandatario salió al cruce de las críticas del sector que encabeza el expresidente Horacio Cartes por la autorización para que ingresara a la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Asunción el féretro del líder del EPP, para ser despedido por su hermana.

Ese hecho motivó la salida del cargo del entonces ministro de Justicia Edgar Taboada, que había jurado apenas ocho horas antes.

“No se puede dar privilegios a nadie; yo también me indigné, pedí un informe de por qué se tomó esa decisión y no me satisfizo y de inmediato ordené la destitución”, expresó Abdo Benítez, durante una recorrida por obras en la zona de Viñas Cue, en Asunción.

El líder del EPP, Osvaldo Villalba, y otros dos integrantes del grupo murieron el domingo en un enfrentamiento con la Fuerza de tarea Conjunta en Cerro Guazú, departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, luego de que los guerrilleros presuntamente mataran a dos indígenas y dejaran a uno más herido.

La hermana de Villalba, Carmen Villalba, está presa por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, empresaria e hija del expresidente Raúl Cubas Grau, ocurrido en 2004.

Abdo Benítez volvió luego a las críticas desde el cartismo: “Pobrecitos; (ellos) no hicieron nada cuando estuvieron en el Gobierno y cualquier cosa buscan para criticar mi gestión. Es legítimo, estamos en un proceso electoral”, ironizó.

El sector del mandatario y el de su antecesor se enfrentarán en diciembre por la conducción del gobernante Partido Colorado y por las candidaturas presidenciales y legislativas para los comicios de abril de 2023.

"Ellos criticaron mi gobierno desde el primer día, pero le ganamos en todo: en cantidad de rutas, en cantidad de inversión en salud… Ellos abatieron a dos del EPP y nosotros a más de 12. Los resultados están a la vista”, insistió Abdo Benítez, según la agencia estatal IPParaguay y Sputnik.

Lamentó, además, “el estilo del cartismo, que un día dice una cosa y otro día otra cosa”.

Más allá, familiares de los tres secuestrados por el EPP de cuyo paradero jamás se supo nada también cuestionaron al Ejecutivo por el permiso para que el ataúd de Villalba entrara a la cárcel por presión de su hermana presa.

“Sentimos indignación, mucha impotencia. Las palabras que usamos es ‘estamos todos locos’”, dijo a radio Monumental Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado desde el 9 de setiembre de 2020. “Nadie nos llamó a pedir disculpas”, agregó.

Por su parte, Liliana Urbieta, cuyo padre, Félix, está desaparecido desde el 2016, también expresó su queja: “Murió la razón, el sentido común, el deseo de buscar la paz”, dijo, según el sitio de Última Hora.

Y Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado desde el 2014, lamentó que “están privilegiando a los asesinos, a los bandidos”. (Télam)