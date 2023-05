El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentará ante el Congreso para afrontar un juicio político al que será sometido por presunta corrupción a pedido de una mayoría opositora que busca destituirlo, informó hoy el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

"Él va a acudir a la Asamblea Nacional (Parlamento) a defender su posición y a demostrar la verdad", expresó el funcionario al canal Ecuavisa, un día después de que la Asamblea Nacional resolviera -por 88 votos de los 116 legisladores presentes en la sesión- enjuiciar a Lasso.

Este es el segundo intento para removerlo del cargo en menos de un año.

Ayer, el Parlamento de Ecuador aprobó avanzar en el juicio político contra Lasso por malversación de fondos públicos en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.

Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.

Luego de la aprobación por más de 70 votos obtenidos ayer, ahora se deberá convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

El pleno del cuerpo Legislativo unicameral, de mayoría opositora, deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos de los 137 miembros para confirmar la destitución del gobernante, quien a su vez tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas.

En caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.

Según el asambleísta Fernando Cedeño (Unes), la convocatoria debería ser para este lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades de la Asamblea prevista para este domingo 14 de mayo. Y el juicio debería llevarse adelante aun si el presidente Lasso no asiste a la sesión.

La Asamblea, que este domingo elegirá a su nuevo presidente y dos vices para completar el actual período constitucional de cuatro años, debe fijar antes de la próxima semana la fecha para el juicio, que se realizará incluso con la ausencia del mandatario.

Lasso, un exbanquero de derecha que arrastra una alta impopularidad, es señalado por supuesto peculado en el marco de un contrato para el transporte de petróleo suscrito antes de que asumir su cargo hace dos años.

Cucalón insistió en la misma posición de Lasso, en el sentido de que "el presidente de la república no ha cometido peculado alguno".

"Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe", sostuvo el ministro, informó la agencia de noticias AFP.

"Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios", señaló Cucalón.

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017) -radicado en Bélgica-, acusa a Lasso de peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El correísmo tiene mayoría en el Congreso con cerca de 50 curules, mientras que el partido oficialista Creando Oportunidades (CREO) cuenta apenas con una docena. (Télam)