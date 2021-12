El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada y despachada el martes pasado por el Congreso chileno.

El mandatario firmó la promulgación al final de un discurso en la gubernamental Casa de La Moneda y destacó que "es a través del matrimonio que dos personas se unen en un proyecto de vida en común" y que este es un paso hacia una sociedad más tolerante.

En esa línea, Piñera reconoció a las organizaciones y personas que lucharon por lograr este avance en el reconocimiento de las diversidades sexuales.

La nueva Ley de Matrimonio Igualitario tuvo sanción definitiva el último martes, con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría de 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.

“La Cámara respalda en último trámite el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Se remite al Ejecutivo para sus trámites de promulgación”, publicó Diputados en Twitter.

Previamente, el Senado había aprobado el informe con 21 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, tras resolver algunas discrepancias relacionadas a los temas de filiación, derechos laborales y la actualización de la ley de identidad de género, que no contemplaba la de matrimonio igualitario.

La Ley contempla otorgar a las parejas del mismo sexo, todos y cada uno de los deberes y derechos de que gozan en la actualidad los matrimonios heterosexuales.

Asimismo, garantiza que no se discrimine a los individuos por su orientación sexual e identidad de género, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos o hijas mediante fertilización humana asistida.

Además, se reconoce la maternidad y paternidad de mujeres y hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos o hijas, e incluso se determinó que el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo serán definidos por los progenitores, y que en caso que no se alcance un acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

La Ley también prevé pensiones para viudos o viudas, así como permisos laborales en caso de nacimiento de hijos o hijas.

Esta iniciativa ingresó al Congreso hace cuatro años, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Con la promulgación Chile se convierte en el octavo país de América Latina en incorporar este derecho, junto a la Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. (Télam)