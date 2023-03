El juicio político que sectores de la oposición legislativa impulsan en Ecuador contra el presidente Guillermo Lasso implica un complejo proceso que llevará no menos de un mes y que necesita de una mayoría calificada en el recinto de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuyo logro no parece fácil.

Algunas preguntas claves del proceso son estas:

-¿En qué estado está el proceso?

-La Corte Constitucional dio luz verde al pedido del Congreso para iniciar el trámite. Esa decisión no analiza el fondo de la cuestión, sino que se limita a comprobar que están los elementos y se cumpla "el debido proceso". La causa es por presunto peculado.

-¿Qué pasos deben darse ahora?

-El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá mañana para conocer el dictamen de la CC, y girar el caso a la Comisión de Fiscalización. Ahí, cada parte sustenta su posición y Lasso debe presentar su descargo.

Ese procedimiento lleva 30 días y la mesa debe luego presentar un informe en el que recomienda o desestima el juicio. El paso siguiente es que el caso llegue al recinto de la AN, ya convocada específicamente para esto. Nuevamente habrá allí presentación de argumentos y descargos.

-¿Cuál es la acusación central?

-Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, todos opositores, señalan a Lasso por peculado, en relación a una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

El caso fue destapado por un sitio de noticias que denunció la existencia de una supuesta estructura de corrupción desplegada para la asignación de cargos públicos en empresas estatales a cargo de Danilo Carrera, cuñado de Lasso y sin cargos en el Gobierno.

-¿Cuántos votos se necesitan en la AN para que Lasso sea destituido?

-Del total de 137 integrantes que tiene el Parlamento, 92 deberían votar a favor de la llamada "moción de censura". Fueron 104 los legisladores que se pronunciaron a favor de recomendar el juicio el 4 de este mes y 18 los que votaron en contra.

El oficialismo es minoría en la AN, pero el cuerpo tiene un grado de dispersión que impide hacer pronósticos. Lasso se salvó el año pasado de otro intento de juicio, en medio de las protestas de organizaciones indígenas.

-¿Qué antecedentes tiene el mecanismo de juicio político?

-Desde la sanción de la nueva Constitución, en 2008, ningún mandatario ni vice fue enjuiciado.

Antes de la reforma, en 1995, el entonces vice del presidente Sixto Durán, Alberto Dahik, fue llevado a juicio por malversación de fondos. Pero la moción de destitución -en octubre de ese año- sólo sumó 39 votos de los 52 que necesitaba. Hubo 20 votos en contra y 14 abstenciones. Dahik igual renunció al cargo.

-¿Qué antecedentes de destituciones tiene el Parlamento ecuatoriano?

-Dos de la década de 1990 en adelante, aunque no por el mecanismo de juicio político. En 1997, apenas seis meses después de su asunción, Abdalá Bucaram fue separado del cargo alegando "incapacidad mental", en medio de una fuerte ola de protestas. Y en 2005, también en medio de una ola de manifestaciones, Lucio Gutiérrez huyó a Brasil -que le concedió asilo- y en abril el Congreso lo destituyó por "abandono del cargo".

-¿Qué opciones tiene el mandatario, además de la defensa ante el legislativo?

-Lasso puede activar una figura constitucional llamada "muerte cruzada", implica disolver la AN y gobernar por decreto durante seis meses pero llamar obligatoriamente a elecciones presidenciales. Incluso, hasta puede buscar la reelección en esos comicios.

(Télam)