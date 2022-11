El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó hoy que a pesar del acuerdo firmado entre el Gobierno de Chile y dos agrupaciones de camioneros, aún quedaban 36 focos de movilizaciones activas esta mañana, que desde hace una semana mantienen el paro, que afecta el normal abastecimiento de supermercados.

El Gobierno chileno llegó a un acuerdo con las tradicionales Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (FedeQuinta), por lo que, para el subsecretario, el paro de camioneros tiene que ver con una “disputa de liderazgo” entre organizaciones.

Las agrupaciones Fuerza del Norte y Federación de Camioneros Centro Sur, son las que se mantienen en paro.

“Los que están (en paro) son organizaciones nuevas que están disputando liderazgo con las organizaciones más tradicionales, pero nosotros ni el Gobierno ni el país se puede hacer cargo de esa disputa”, dijo Monsalve a radio Duna.

“El sector que queda movilizado ha colocado como condición una rebaja en el costo de los combustibles, de todos los combustibles, eso desde el punto de vista fiscal es completamente imposible. Además, no sería correcto, por eso que ayer (domingo) dije, no corresponde que con recursos públicos vayamos a resolver una demanda que es completamente abusiva y desmedida”, remarcó el subsecretario sobre la situación de los camioneros que aún siguen movilizados.

Monsalve llamó a los sectores movilizados a sumarse al acuerdo firmado con las agrupaciones tradicionales, que contempla diez puntos, entre ellos la inyección de 1.500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización de Precio de los Combustibles (Mepco), el congelamiento del precio del diésel por cuatro meses y el compromiso de crear un nuevo mecanismo de estabilización de precios.

“Los que se mantienen movilizados son agrupaciones nuevas que no existían y por eso he dicho que Chile no se puede hacer cargo de las disputas propias de los camioneros”, dijo Monsalve en Tele13 Radio.

“Si hay disputas de liderazgos, si hay organizaciones nacientes que quieren reemplazar a las anteriores, ese es un problema de los camioneros, pero ese problema no se resuelve afectando a todo el país”, agregó Monsalve.

El subsecretario del Interior también aclaró que se invocó la Ley de Seguridad del Estado, que implica mayores penas a los delitos que afectan el orden público, por lo que no se permitirá el bloqueo de rutas por “no tener fundamentos” y que instruyó a Carabineros de Chile a que tomen detenidos a quienes corten las rutas.

“Nosotros no vamos a permitir que se obstruya el tránsito en las rutas, y donde eso ocurre, la instrucción es muy clara, Carabineros interviene para despejar las rutas”, declaró Monsalve y enfatizó que quienes se opongan a despejar la ruta “se van detenidos”.

El paro de camioneros comenzó el pasado lunes 21 de noviembre y esta jornada se cumple una semana, en la que, pese al acuerdo alcanzado, aún hay sectores que no han estado conformes con lo propuesto. (Télam)