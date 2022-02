La Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Nicaragua canceló hoy la personería jurídica de seis organizaciones no gubernamentales, entre ellas dos feministas y una de defensa de los derechos humanos, por supuestamente no informar sus estados financieros y recibir donacikones del exterior.

Con 75 votos a favor y 11 abstenciones, los diputados hicieron propia la argumentación del Ministerio de Gobernación para cerrar esas ONG.

Según Gobernación, las organizaciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo que favorece la falta de transparencia en la administración de los fondos, según el sitio 100%Noticias.

“Estas asociaciones y fundaciones han incumplido y obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, que al efecto lleva el Ministerio de Gobernación, conforme los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la Personalidad Jurídica”, indicó el documento.

MIRÁ TAMBIÉN Ingrid Betancourt dijo que algunas mujeres se hacen violar y después pidió disculpas

La lista de organizaciones ilegalizadas está integrada por la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra; la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni); y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).

Además, ya no tienen personería el Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia, la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras) y la Asociación PEN Internacional Nicaragua.

Click to enlarge A fallback.

A comienzos de mes, la Asamblea ya había cerrado 11 ONGs, con lo que llegaban a 80 las asociaciones civiles canceladas desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. (Télam)