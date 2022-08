El papa Francisco renovó su disposición a visitar Corea del Norte si recibe una invitación oficial, en lo que consideró como un posible viaje de "fraternidad".

"Cuando me inviten, es decir, por favor, invítenme. No diré que no", respondió el Papa al ser consultado por la cadena surcoreana KBS durante una entrevista de la que se dio a conocer un fragmento antes de la publicación completa prevista para esta tarde.

Para el Papa, el posible viaje tiene como "objetivo simplemente la fraternidad".

En 2018, durante un encuentro privado con el entonces presidente surcoreano Jae in-Moon, el Papa ya había expresado "su voluntad de visitar Corea del Norte si es invitado oficialmente", de acuerdo con lo consignado por fuentes del mandatario asiático en esa ocasión.

Moon le transmitió en 2018 una invitación verbal de parte del líder norcoreano Kim Jong-un y Bergoglio se comprometió a "ciertamente" dar una respuesta si oficialmente es invitado. Francisco visitó Corea del Sur en 2014 y celebró una misa especial dedicada a la reunificación de la península.

La entrevista con la cadena asiática se hizo anteayer, explicaron fuentes vaticanas a Télam, en el marco de la creación mañana del surcoreano Lazzaro You Heung sik, prefecto de la Congregación para el Clero, como el cuarto cardenal nacido en Corea de la historia.

El encuentro de cuatro años atrás, en medio de un pico de tensión en la península, había incluido una columna publicada por el mandatario asiático en el diario oficial de la Santa Sede, en la que había sostenido la importancia del diálogo en los esfuerzos para desnuclearizar la región, pidiendo al Vaticano que empiece a relacionarse con Corea del Norte para ayudar sus "esfuerzos". (Télam)