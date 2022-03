El papa Francisco se comunicó por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar la situación en el país en el vigésimo séptimo día de la invasión rusa y le dijo que está haciendo lo posible por poner fin a la guerra.

"Nuevo visible gesto de apoyo del papa Francisco: hace pocos minutos el Papa ha llamado al presidente Zelenski y mantuvieron una conversación muy prometedora", aseguró en su cuenta de Twitter el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash.

"El Papa aseguró que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra", añadió antes de informar que el jefe de Estado ucraniano reiteró su invitación al Pontífice para visitar Ucrania, informó la agencia de noticias Europa Press.

De momento, la Oficina de Prensa del Vaticano no se pronunció al respecto.

Zelenski intervendrá hoy por videoconferencia ante el Parlamento italiano, como ya hizo con los órganos representativos de otros países.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 3,5 millones de personas debieron huir de Ucrania por el inicio de la invasión rusa del país, que empezó la madrugada del pasado 24 de febrero.

Ayer, Francisco arremetió contra el rearme tras condenar que "gastar en armas ensucia el alma, ensucia el corazón y ensucia la humanidad" en un momento en que muchos países de la Unión Europa (UE) decidieron aumentar el gasto militar para cumplir con el requerimiento de la OTAN de llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

"Lo que se gasta en armas es terrible. No sé cuál es el porcentaje de PIB, no me viene la cifra exacta, pero es un porcentaje. Y si se gasta en armas para hacer guerras- no solo esta, que es gravísima, la que estamos viviendo ahora, nosotros la sentimos más cerca porque está al lado, pero en África, en Medio Oriente, en Asia, las guerras continuarán. Esto es grave. Es grave", enfatizó Francisco. (Télam)