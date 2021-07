El hasta ahora concejal del gobernante Partido Colorado César Ojeda fue elegido hoy como alcalde interino de Asunción en reemplazo del también oficialista Óscar Rodríguez, quien renunció al cargo para dedicarse de lleno a su campaña de reelección al frente de la capital paraguaya.

En unos sufragios internos dentro de la Junta Municipal de la ciudad, Ojeda obtuvo 13 votos entre los 24 concejales que forman parte del cuerpo y de esta forma asumirá en el cargo hasta diciembre de este año.

La decisión constituye un triunfo político para el Partido Colorado, la agrupación a la que pertenece el presidente del país, Mario Abdo Benítez, ya que la oposición intentó aprovechar la oportunidad para arrebatarle, al menos temporalmente, la gobernación de la capital.

Previo a la votación, la Junta Municipal aprobó la renuncia de Rodríguez, quien en junio se convirtió en el candidato del Partido Colorado para los comicios de octubre tras vencer a Daniel Centurión en las internas de la formación.

"Como ciudadano en primer lugar y como representante de una ciudad en segundo lugar, me he propuesto someterme nuevamente a la voluntad popular, a fin de que me permitan concretar una agenda de gobierno diseñada en función a las necesidades de la institución municipal, ergo, la ciudadanía capitalina”, indicó parte de la carta de renuncia de Rodríguez citada por el diario local Hoy.

En las elecciones municipales, Rodríguez tendrá como principal rival por la alcaldía de Asunción a Eduardo Nakayama, el candidato del Partido Liberal, el mayor de la oposición, ganador de los comicios partidarios de esa formación.

El ahora exintendente llegó al cargo en diciembre de 2019 tras la renuncia del periodista Mario Ferreiro, denunciado por estar involucrado en una supuesta trama de corrupción dedicada a una recaudación paralela, por lo que fue imputado en una causa que permanece abierta. (Télam)