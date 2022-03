El secretario de relaciones internacionales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Romerio Pereira, afirmó hoy que ese espacio apoya de manera casi unánime la fórmula de Luiz Inacio Lula da Silva y su histórico rival Geraldo Alckmin para las elecciones del próximo 2 de octubre.

El dirigente está en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con referentes de la política argentina, y en entrevista con Télam dijo que la mesa directiva del partido acompañará la fórmula con "más del 80% de los votos", la que será confirmada en mayo, y no descartó un viaje a la Argentina antes del anuncio.

Télam: Mañana la dirección nacional del PT que usted integra tiene previsto realizar una reunión. ¿Tienen pensado tomar alguna definición?

Romerio Pereira: Mañana vamos a armar un documento de coyuntura que señale la importancia de este proyecto representado por el presidente Lula para una victoria electoral, que refuerce nuestra relación con partidos progresistas y del centro, una apertura mayor para alianzas, y que ya se indique dentro de esos partidos el vice de Lula y el nombre natural es el de Geraldo Alckmin. El vice no se nomina, se elige, y el presidente Lula ya viene trabajando hace meses para que Alckmin sea su candidato a vice.

T: ¿Hay sectores del PT que no están de acuerdo con esa fórmula?

RP: El PT es un partido altamente democrático pero podría asegurar que mañana en la reunión de la dirección nacional, compuesta por 95 personas, o cuando sea votada con certeza la fórmula Lula-Alckmin, tendrá más del 80% de los votos. Estarían dispuestos a aprobar la fórmula para disputar la elección de este año. Hoy Alckmin se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB) y eso ya indica que será vice de Lula.

T: Hoy Alckmin dijo que va a hacer un viaje por el país. ¿Lo va a hacer con Lula?

RP: Lula ya hizo algunos viajes internacionales con gran éxito y ahora va a empezar a recorrer el país para (participar de) actividades populares, con líderes políticos. Puedo asegurar que en esa coalición para volver a gobernar el país está muy avanzada la fórmula Lula-Alckmin. Entonces su filiación al PSB es para confirmar ese movimiento y dentro del PT eso será aprobado por una amplia mayoría. Después comienza el periodo de armado del lanzamiento de estos dos nombres, que posiblemente sea el 13 de mayo, en una precampaña. Todo está encaminado.

T: ¿Entonces la fecha del lanzamiento es el 13 de mayo?

RP: Hay posibilidades de que suceda el 13 de mayo pero falta ajustar la agenda de Lula, de Alckmin y de otros liderazgos. Será una linda fiesta para marcar al país que hay una fórmula que viene con mucha fuerza y en mi opinión con condiciones reales de llegar a gobernar el país.

T: ¿Qué aporta la candidatura de Alckmin?

RP: Él y su (anterior) espacio, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fueron los principales adversarios del PT. Primero con Fernando Henrique Cardozo y en las cuatro elecciones que Dilma (Roussef) y Lula ganaron. Alckmin también fue gobernador (de San Pablo) casi 16 años. Estamos trayendo un liderazgo que muchos no creían que fuera a suceder, eso muestra una madurez del PT, de Lula, de Alckmin. Y que necesitamos buscar un bien mayor que es intentar derrotar -y vamos a derrotar- al actual gobierno que es de los más atrasados del mundo.

T: En el estado San Pablo, el PT quiere que Fernando Haddad sea el candidato a gobernador pero Marcio França (exgobernador del PSB y de los principales impulsores del acercamiento con Alckmin) también quiere competir...

RP: Es natural que todos los liderazgos se coloquen como candidatos. En San Pablo las encuestas hoy muestran que Haddad tendría 10 puntos más que França y con la salida del precandidato Guilherme Boulos (que esta semana anunció que se postulará como candidato a diputado federal), que todo indica que debe apoyar a Haddad, es natural que la distancia aumente. Soy de los que creen que tenemos una fórmula con posibilidades (de ganar) con Haddad más un vice de algún partido aliado. Veo con buenos ojos la candidatura del exgobernador França como candidato al Senado que es un espacio de gran relevancia.

T: Y en los demás estados, Lula dijo que estaría dispuesto a resignar candidatos del PT si hay candidatos que sean aliados más competitivos...

RP: De 27 estados provinciales, el PT debe tener como máximo entre 11 o 12 candidaturas, pero el número más exacto sería 10. Eso demuestra que nuestro partido está muy abierto a las alianzas en el campo progresista pero también del centro. Un ejemplo claro es que en algunos estados vamos a apoyar gobernadores del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en otros del Partido Social Democrático (PSD). Eso es una demostración de que queremos gobernar incluso con partidos del centro pero que tienen más responsabilidad por la cosa pública, respeto incluso con las diferencias y que puedan entender que Brasil es un país en el que una gran porción pasa hambre, no tiene empleo o vive del subempleo, con ataques frontales a las mujeres, a la comunidad negra, etc.

T: ¿Cuál es la estrategia en las legislativas para contrarrestar el peso del mayor bloque en la Cámara de Diputados que hoy está liderado por el presidente Jair Bolsonaro?

RP: Vamos a buscar a los partidos que apoyan al presidente Lula para tener un a presencia fuerte en la Cámara de Diputados y también en el Senado, que como ahora solo se renueva un tercio y tenemos seis senadores, tenemos que llegar a unos 10 o 11.

T: El "frente amplio" que están intentando construir, ¿tiene algún riesgo?

RP: No, en verdad no es un frente amplio. Estamos buscando de seis a 10 partidos que estén ya en el primer turno con el presidente Lula. Deberá estar integrado por la federación (tipo de alianza que debe perdurar durante todo el mandato de gobierno) PT, Partido Verde, Partido Comunista de Brasil; otra federación entre Rede y Partido Socialismo y Libertad (PSOL); el PSB debe venir solo; Solidaridade debe venir solo y puede haber algún otro que llegue solo. Hoy ya están seguros siete u ocho partidos que dan un tiempo de televisión y una musculatura importante. Pero en muchos estados vamos a buscar candidaturas que no estén en la alianza con el PT

T: ¿Cómo ve la política exterior en un eventual gobierno de Lula?

RP: Vamos a abrir un diálogo muy fuerte con esta región, también con África, y como ya vimos, Lula fue recibido como jefe de Estado por Francia, España y Alemania y aplaudido de pie en el Parlamento Europeo mientras el actual presidente prefería andar en moto en Emiratos Árabes. Brasil hoy es un país que se aísla lamentablemente con la política adoptada por el actual gobierno. Hay una diferencia enorme.

T: ¿Lula va a hacer otro viaje al exterior?

RP: En principio no, va a dedicarse más ahora a la política interna y también va a Río de Janeiro a un encuentro del Grupo de Puebla.

T: Usted fue invitado por el Observatorio del Sur Global para reunirse con referentes del Gobierno nacional ¿No hay una invitación similar para Lula en breve?

RP: Puede ser, el presidente Lula tiene mucho cariño por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces es natural que si cualquiera de ellos lo invita, él viene a Buenos Aires con mucho cariño. Es muy cerca, apenas dos horas y media. En el PT tenemos un cariño enorme, muy grande, por Cristina por todo lo que ella representó para nosotros, para América Latina y el mundo, junto a su compañero Néstor Kirchner. Y también tenemos un cariño muy grande por Alberto porque en un momento muy dificil del PT y de Lula tuvo mucho coraje y fue muy solidario al visitarlo en la cárcel. Mis palabras acá son de mucho respeto y cariño por ello. (Télam)