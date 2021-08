El ministro de Trabajo peruano, Iber Maraví, dijo que puso su cargo a disposición del presidente, Pedro Castillo, pero aseguró que no ha presentado “ninguna carta de renuncia” después de que la oposición reclamara su salida del cargo tras revelaciones de la prensa sobre sus presuntos vínculos con la guerrilla Sendero Luminoso.

En diálogo con la prensa al salir anoche del Palacio de Gobierno, Maraví dijo que espera que el mandatario “no le de la razón a la ultraderecha”.

“Efectivamente (el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido) me recomendó presentar mi renuncia al cargo, sin embargo, mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo, más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente de la República quien, como jefe de Estado, tendrá que evaluar y decidir lo que él crea pertinente”, sostuvo Maraví, citado por periódico peruano El Comercio.

En esa línea, el ministro dijo que con las revelaciones periodísticas de informes policiales que lo sindican en atentados terroristas “lo que se busca es dañar la imagen del Gobierno” y reiteró que no tiene “ninguna investigación policial en curso ni tampoco una sentencia condenatoria firme ni consentida”.

Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio de Trabajo compartió una carta que le entregó al presidente en la que pone su cargo a disposición.

“Tomo esta decisión no porque sea indefendible mi situación, sino porque aun cuando me asiste la Ley, la razón y tengo la moral alta e intacta, no quiero que los irracionales golpes que me da la ultraderecha y la prensa mal intencionada trasciendan contra el Gobierno del Pueblo liderado por usted, señor presidente”, se lee en la misiva.

Previamente, Bellido, aseguró en Twitter que si bien le recomendó al ministro de Trabajo su renuncia al cargo, ello “no significa que haya renunciado”.

Maraví aparece en un informe policial del 2004 –cuando era dirigente de los docentes- en el que se lo denuncia por terrorismo en el departamento de Ayacucho, en el marco de las protestas estudiantiles.

Según el informe, los hechos en los que habría participado generaron "zozobra, alarma y terror dentro de la población ayacuchana, habiéndose cumplido con ellos el primer presupuesto legal del delito de terrorismo, puesto que con ello se creó 'el efecto de agitación, zozobra y terror' en la población".

No es la primera vez que la oposición vincula al flamante Gobierno de Castillo, un sindicalista docente de una zona rural, de tener vínculos o simpatizar con la guerrilla Sendero Luminoso, una organización emblema de la violencia política en el país con la que se suele deslegitimar a la izquierda.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Lima (TSJ) había admitido a trámite un recurso de habeas corpus que demanda la anulación de la resolución que designa a Bellido como presidente del Consejo de Ministros y a Maraví como titular de Trabajo.

La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, también pidió al presidente Pedro Castillo la salida del cargo del ministro.

“Es momento de ser firmes frente a los nexos terroristas que existen en este Gobierno. Ante ello, exigimos el retiro inmediato del ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Qué espera? La gobernabilidad exige cambios por el bien del país”, le escribió la legisladora a Castillo también en Twitter. (Télam)