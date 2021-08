El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, acusó hoy al Congreso de tener planeada la destitución del flamante presidente Pedro Castillo, quien asumió el cargo el 28 de julio.

"Lo hemos dicho desde el inicio, los parlamentarios no nos van a dejar trabajar. Van a buscar pretextos no solo para no dar la confianza al gabinete, sino también para destituir al presidente", alertó el funcionario en diálogo con la radio local RPP que recogió la agencia de noticias Sputnik.

Torres forma parte del primer gabinete de Castillo, el cual tendrá que comparecer el 26 de agosto ante el pleno del Congreso para exponer las políticas que pretende implementar en las diferentes carteras.

Luego de la comparecencia, el pleno tendrá que votar si da su apoyo al gabinete, ratificando así su nombramiento presidencial en un polémico mecanismo constitucional conocido como "voto de confianza".

MIRÁ TAMBIÉN La Marina peruana rechazó acusaciones del canciller Béjar, que la acusó de iniciar el terrorismo

De no contar con la aprobación, Castillo arriesga un juicio político que, al igual que varios de sus antecesores, como Martín Vizcarra, podría desalojarlo del poder.

Torres indicó que el parlamento tiene una actitud obstruccionista con el Ejecutivo y que persigue la intención final de buscar el derrocamiento de Castillo, un maestro rural con ideas de izquierda, que derrotó a la candidata derechista Keiko Fujimori en un dramático y accidentado balotaje voto a voto. (Télam)