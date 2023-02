El ministro de Justicia de Colombia presentó al Congreso un proyecto de ley para que las relaciones incestuosas consentidas entre dos parientes adultos no sean tipificadas como delito en el Código Penal, y declaró que si bien "moralmente puede ser repudiable, no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos que tuvieron sexo".

"Lo que estamos proponiendo es que dos personas, ambas adultas, que libremente consienten en tener sexo, no las manden a la cárcel", defendió Néstor Osuna, titular de la cartera de Justicia colombiana, en una entrevista con la emisora Blu Radio.

De acuerdo con el ministro, hay un "número mínimo" de primos en las cárceles de Colombia por haber tenido relaciones sexuales, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

"Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad, son delitos", remarcó Osuna, pero aclaró que "el incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes".

"Moralmente, puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo, es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho", sostuvo.

"No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo", subrayó el ministro, que explicó que esta parte de la reforma no tenderá "a disminuir el número de personas en la cárcel", sino más bien a buscar "una frontera más racional" entre el derecho penal y las conductas reprochables.

En ese sentido, recalcó que los delitos de carácter sexual seguirán siendo duramente castigados por la ley, puesto que "se elimina el delito autónomo del incesto, no las agravantes que tienen otros delitos sexuales".

La legislación colombiana castiga a familiares en primer grado de consanguinidad que sostengan relaciones sexuales con penas de hasta seis años de prisión.

En Colombia, la edad de consentimiento sexual es de 14 años. Osuna no especificó qué ocurriría en caso de una relación incestuosa entre un joven entre los 14 y 18 años con una persona adulta.

El planteamiento oficial levantó críticas. "Desde el Gobierno proponen eliminar el incesto como delito. Un mensaje nefasto para las familias y un estímulo macabro para violadores", tuiteó Ernesto Macías, expresidente del Senado por el derechista Centro Democrático.

El Congreso de mayoría oficialista debatirá otras propuestas de Osuna, como conceder permisos de trabajo a presos que hayan purgado más de la mitad de su condena por delitos menores. Si se aprueba, podrán salir en el día y regresar en la noche a sus celdas.

Sin cadena perpetua, en Colombia la pena máxima para abusadores sexuales de niños es de 60 años de cárcel. (Télam)