El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, afirmó hoy que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) implementado por el Gobierno hace que el país “responda con crecimiento, baja inflación, reducción del déficit fiscal y de desempleo” ante un contexto internacional adverso, aunque admitió que la economía también “está pagando las facturas” de la falta de inversiones en años anteriores.

“Nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo tiene la tarea de llevar los excedentes económicos a dos elementos: a reinvertirlos en actividades generadoras de valor agregado y empleo; y a redistribuir los ingresos”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.

Aunque no lo mencionó en su encuentro ante la prensa, el ministro respondió de ese modo a críticas que ayer hizo el expresidente Evo Morales a la situación de la economía boliviana, en el acto por el aniversario del gobernante MAS.

Montenegro también reprochó a un ministro del gobierno de Morales por haber dicho que Bolivia estaba sobre un “mar de gas”, cuando esa afirmación era mentira.

MIRÁ TAMBIÉN Paraguay busca sumarse a una alianza regional promovida por EEUU

“Un ministro de Hidrocarburos de ese entonces le mintió el compañero Evo Morales, diciéndole que estábamos en un mar de gas y actualmente no hay ese nivel de producción”, se quejó Montenegro, en referencia a expresiones de Luis Sánchez en 2019.

El titular de Economía insistió en que la pandemia de Covid-19 y el conflicto bélico en Europa afectan a la economía mundial, aunque los más golpeados son los sectores de alimentos y combustibles con el incremento de precios.

Sin embargo, gracias al MESCP “los precios de los alimentos y combustibles se mantienen estables en Bolivia, prueba de ello es que en 2022 el país cerró con una tasa de inflación de 3,1% y un nivel de déficit fiscal del 7,2%”, indicó, según la agencia de noticias ABI.

“En 2020, ya la economía no crecía, no había crecimiento, debido a las políticas aplicadas por el gobierno de facto que llevó a Bolivia a una recesión del -8,7%, una variación negativa no vista en cuatro décadas y con un déficit fiscal del 12,7%”, explicó.

MIRÁ TAMBIÉN Candidato opositor paraguayo busca reunión con Lugo para comprometer su apoyo

Insistió Montenegro en que el país “ha ido respondiendo de una manera adecuada a estos escenarios convulsivos que ha tenido y sigue teniendo la economía mundial”.

Señaló además que la economía boliviana llegó a tener un pico de ingresos por 5.500 millones de dólares por la renta petrolera, pero esa cifra fue descendiendo porque no se hicieron las inversiones adecuadas para mantener el nivel de producción.

Puso como ejemplo que la inversión efectiva en hidrocarburos llegó a un máximo de 678 millones de dólares en 2015 y bajó a 162 millones en 2018, según detalló el sitio del diario Página Siete.

Y dijo al respecto que es importante ahora implementar una nueva mirada al sector y darle de nuevo el impulso a la inversión.

“Seguramente nuestro compañero Evo Morales no pudo ver en ninguna de sus gestiones de gobierno semejante déficit fiscal, semejante caída de la actividad económica. Es un escenario que jamás se enfrentó y al que el gobierno del presidente Luis Arce tuvo que hacer frente”, indicó.

Aclaró que en el contexto actual no se pueden aplicar de manera lineal las mismas recetas que se utilizaron entre 2008 y 2014, porque el actual entorno es complejo e incierto de alta vulnerabilidad. (Télam)