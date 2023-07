El líder del Partido Popular (PP) español y aspirante a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, afirmó hoy que no busca un acuerdo con el ultraderechista Vox que le permita llegar al Ejecutivo a partir de las elecciones del próximo domingo, una pretensión que, advirtió, está en “el escenario que quiere montar” el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

“Mi objetivo no es ponerme de acuerdo con Vox”, afirmó Núñez Feijóo, que dijo además que “no hay una sola coalición en la Unión Europea cuyo primer ministro gobierne con el apoyo de partidos que quieren romper la unidad de la nación a la que representan”.

Fue en declaraciones radiales cuando se lo consultó por un eventual entendimiento con el partido de Santiago Abascal, que tiene posturas antieuropeístas.

De acuerdo con las encuestas, ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ni el PP alcanzarán el próximo domingo los 176 escaños necesarios (de 350) para gobernar en solitario, por lo que necesitarán aliarse con otros partidos para hacerse con el gobierno.

MIRÁ TAMBIÉN Roban computadoras de Ministerio de Desarrollo chileno y el Gobierno dice que es señal política

En sus ejemplos sobre lo que ocurre en otros países de la región, el líder del PP aparentemente confundió sus apreciaciones sobre Suecia.

“Yo no sé qué tal lo está haciendo la señora (Giorgia) Meloni en Italia, pero ha ganado las elecciones, ¿no? Y en Suecia también han ganado las elecciones y en Finlandia están gobernando en coalición”, dijo Núñez Feijóo, que defiende que gobierne el más votado en España.

No es el caso de Suecia, donde el primer ministro, Ulf Kristersson, fue tercero con su Partido Moderado, detrás de los socialdemócratas y de la extrema derecha.

El líder del PP insistió que “el interés del Gobierno” es hacerlo aparecer como pactando con Vox y señaló que el debate que varios postulantes protagonizaron anoche por TV -en el que no estuvo- “estaba predeterminado para ello”.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva York repartirá folletos a migrantes en la frontera para que vayan a otras ciudades de EEUU

“Que me llamen mentiroso no es un asunto que me preocupe. Es verdad que puedo decir inexactitudes, una cifra no exacta por decimales o lo que fuere; pero a los presidentes se elige para decir la verdad a la gente y Sánchez no nos ha dicho la verdad”, expresó.

E ironizó acerca de que “oír a Sánchez hablar de mentiras es como oír al señor (Arnaldo) Otegi hablar de respeto a las víctimas”.

Otegi es un dirigente que militó en ETA y que pasó muchos años preso y ahora está en Bildú, una estructura que muchos señalan como continuadora de las políticas de la organización separatista vasca.

El político del PP llegó a esbozar que es el PSOE el que tiene “acuerdos” con Vox por las votaciones coincidentes en contra de las investiduras de los aspirantes conservadores. “Será que el PSOE pacta con Vox en algunos sitios y el PP en otros”, dijo.

“Hay acuerdos de gobierno y acuerdos de bloqueo. Vox y el PSOE no pueden gobernar. Por eso lo único que hacen es bloquear”, señaló, pese a que la extrema derecha apoyó al PP en Extremadura, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

Consultado sobre si pactaría un Ejecutivo con Vox si necesitase sus votos, Núñez Feijóo eligió dar vuelta la respuesta: “El PSOE no tiene ningún problema en que Vox esté en el Gobierno. El PSOE lo que quiere es que el PP no gobierne".

También dio un giro cuando se lo consultó sobre si se avergüenza de aparecer junto a Abascal, como dijo Sánchez: "No sé si Sánchez se avergüenza de estar con Otegi, con ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) y con el partido de (el catalán independentista Carles) Puigdemont". (Télam)