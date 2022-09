(Pablo Giuliano, corresponsal, desde Sao Bernardo do Campo) Una posible victoria de Luiz Inácio Lula da Silva el domingo accediendo a su tercera presidencia ejercerá en Brasil la conformación de un movimiento, el lulismo, que deberá tener características similares al peronismo, atrayendo a sectores de todo el arco político, afirmó en una entrevista con Télam el presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista, Moisés Selerges.

Selerges atendió a Télam en la sala donde Lula comandó entre 1978 y 1980 las huelgas históricas contra la dictadura militar, la misma desde donde el 7 de abril el dos veces presidente de Brasil se entregó a la policía, entre la multitud, para ir a la prisión por orden del juez Sérgio Moro.

"La prisión de Lula fue para cambiar el rumbo de Brasil con Estados Unidos usando a la Operación Lava Jato", evaluó Selerges.

Entre las fotografías colgadas de la pared en el icónico sindicato ubicado en Sao Bernaro do Campo, en el cordón fabril de la mayor ciudad sudamericana, San Pablo, aparece Diego Maradona en uno de los encuentros que tuvo con Lula, favorito a ganar las elecciones del domingo con una amplia alianza que va desde la centroderecha hasta la izquierda más progresista.

"El peronismo para nosotros es algo confuso en un primer momento porque reúne desde los sectores de izquierda hasta algunas derechas, más conservadores. Pero yo creo que así deberá ser el legado de Lula, el lulismo, algo como el peronismo. Por eso el Partido de los Trabajadores debe estar preparado para acepar el ingreso de un movimiento mayor en Brasil como en el peronismo en Argentina", afirmó.

Según el titular del sindicato más importante de la historia brasileña, la capacidad aglutinadora de Lula es mayor que un partido político.

De cara a una posible victoria del expresidente, sostuvo que su regreso significará "el restablecimiento de la verdad" en Brasil y el mundo luego de una prisión anulada por injustica y manipulación, según el propio fallo absolutorio.

"Lula significa el restablecimiento de la verdad. Existen millones sin empleo viviendo en las calles, sufrimos mucho con la pandemia, con un gobierno irresponsable con la vida. La elección de Lula significa restablecer la verdad y la única esperanza para el trabajador", enfatizó.

En ese marco, ante una pregunta de Télam, sostuvo que el nuevo gobierno deberá convocar a una mesa tripartita con empresarios y trabajadores para regular el mundo del trabajo del futuro "que ya está presente".

"El capitalismo de plataformas digitales como Uber y entregadores no ofrece derechos. El Gobierno actual retiró derechos con el apoyo del empresariado. Si alguien se accidenta no tiene cobertura, no hay vacaciones, francos, nada. Bolsonaro dijo que había que elegir entre tener empleo o tener derechos. Nosotros queremos los dos".

Para el dirigente, si Lula logra reglamentar el empleo en la economía digital estará "rescatando" a una nueva clase trabajadora que creció sin derechos y creyendo que era emprendedora, porque al no tener empleo tampoco tenía jefe.

"Bolsonaro y su gente los convencieron de que son emprendedores y ellos se lo creyeron, cuando sabemos que emprender no es eso. Lula puede convencer a ese público que tener derechos es mejor para todos", explicó.

El poderoso sindicato metalúrgico impulsa una reducción de planes sociales y pretende que Lula, en caso de ser electo, lleve adelante una agenda de industrialización para elevar el nivel de la calidad de los empleos en el ABC paulista, la región donde se concentran desde los años cincuenta las mayores automotrices del mundo, aunque en 2020 dejó el país tras seis décadas nada menos que Ford, que concentra sus operaciones en Argentina.

"Vamos a presionar a Lula por la industrialización del país. No podemos exportar melones a Japón, queremos exportar dulces, jugos de melón. El Gobierno actual no hizo nada por el empleo industrial. Lo que hace Bolsonaro se resume a plantar soja, deforestar, exportar y matar a los indígenas que defienden las tierras", aseguró.

Selerges dijo que en lugar de trabajos con aplicaciones digitales, un nuevo gobierno de Lula deberá aceptar el ingreso de la economía solidaria, con pequeños productores en cooperativas para acelerar el poder adquisitivo del salario moviendo la rueda de la economía popular.

El presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC dijo que Bolsonaro nunca recibió a un sindicalista y que sólo lo hizo el vicepresidente Hamilton Mourao cuando Ford decidió cerrar su producción en Brasil.

"Mourao nos recibió y dijo que no podía hacer nada ante Ford, que ellos creían como liberales que eran en el libre mercado y que no iban a intervenir en la economía", dijo.

El jefe sindical insistió en que la operación Lava Jato fue un "instrumento de Estados Unidos" para impedir el ascenso de Brasil.

"Tenían dos formas de frenar a Lula: o lo mataban o lo detenían. Tenemos ahora la claridad de que el proceso viene de Estados Unidos mediante Lava Jato. Moro debería ser procesado por traicionar a la patria", dijo.

Nunca pensó, confesó, que todo se daría vuelta tan rápido, tras 580 días de Lula preso y habilitado para competir en las elecciones de este año.

Para el jefe sindical, el gesto de Lula de refugiarse en el sindicato antes de entregarse pacíficamente entre más de 15.000 personas significó algo muy importante para los metalúrgicos.

"Él vino con sus iguales, vino a su casa, no quiso ir a una embajada, nada. Nos dio la tristeza de ver al mayor líder de esta tierra brasileña irse a la cárcel pero teníamos claridad de lo que ocurría, nunca dudamos de la honestidad de Lula. Él es muy inteligente y logra ver más allá de los normales", subrayó.

El jefe sindical dijo que la verdad histórica de Lula libre y sin cargos no es un sentimiento de venganza.

"Lula -prosiguió- no tiene un sentimiento de venganza, es mayor que un sentimiento de venganza. Siempre digo que la venganza tiene el gusto del ananá, que es dulce y ácido al mismo tiempo. Y eso que a mi me encanta el ananá". (Télam)