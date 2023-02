Rusia dijo hoy que no acepta los resultados de la pesquisa concluida ayer y llevada a cabo por investigadores internacionales que aseguran tener "fuertes indicios" de que el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó la entrega a separatistas ucranianos de un tipo de misil utilizado en el derribo de un avión comercial en Ucrania en 2014.

"Rusia no participó en la investigación, por lo que no podemos aceptar estos resultados. Es más, no se han hecho públicas las justificaciones para estas afirmaciones", dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

Ayer, el Equipo Conjunto de Investigación (JIT, por sus siglas en ingles) dijo que había "fuertes indicios" de que Putin autorizó la entrega del misil a los separatistas ucranianos, pero que hay no pruebas suficientes para imputarlo a él o a alguna otra persona más, por lo que suspenden su pesquisa.

"Hay fuertes indicios de que el presidente ruso decidió entregar el Buk TELAR a los separatistas de la República Popular de Donetsk", declaró el equipo.

Como prueba, difundieron una llamada telefónica interceptada a un consejero que afirmaba que el retraso se debía a que "solo hay uno que decide [...], el que está actualmente en una cumbre en Francia".

"Por mucho que hablemos de fuertes indicios" estas no constituyen "pruebas completas y concluyentes" sobre su papel en el incidente, explicaron los expertos.

Peskov subrayó que la aludida conversación entre Putin y el antiguo líder de la provincia de Lugansk, Igor Plotnitski, no incluye referencias a la entrega de armas.

"No se dice una palabra sobre armas, incluso si asumiéramos que la conversación fuera real, algo que no confirmo ni niego", manifestó el vocero.

"En cualquier caso, no hay ni una palabra sobre armamento. Nadie ha publicado otras conversaciones, por lo que es imposible decir nada al respecto", agregó Peskov.

El JIT, que investigó el derribo del vuelo de Malaysia Airlines, que iba de Países Bajos a Malasia, dijo ayer que "la investigación ha llegado a su límite". El grupo ha estado trabajando desde 2014 junto a países como Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania para resolver el caso.

A finales de 2022, un tribunal de La Haya condenó a tres rebeldes prorrusos en ausencia a cadena perpetua por su implicación y tras años de investigaciones.

La Justicia confirmó en el pasado que el misil que impactó contra la aeronave era un 'Buk' que fue lanzado desde una granja y dejó 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación muertos.

Los jueces concluyeron que existen numerosas pruebas que apoyan la hipótesis de que el misil era ruso y fue lanzado desde dicho territorio, que ya se encontraba entonces bajo control de las fuerzas prorrusas. (Télam)