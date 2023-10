El Kremlin negó hoy haberse involucrado en el conflicto entre Israel y Palestina, en respuesta a dichos del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, acerca del que el Gobierno ruso estaría interesado en librar una guerra en Medio Oriente.

"No tienen ningún fundamento. Son procesos completamente diferentes, se trata de un conflicto de larga duración, me refiero al conflicto palestino-israelí, que tiene raíces muy profundas, muchas contradicciones profundas y no todo el mundo conoce los matices", aseveró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en conferencia de prensa, de acuerdo con lo consignado por la agencia de noticias Sputnik.

En este sentido, afirmó que las autoridades del país dialogaron en las últimas horas tanto con Israel como con los palestinos para ayudar a buscar un acuerdo en la crisis que sobrevino tras el ataque masivo e inédito que la organización islamista Hamas hizo en territorio israelí el sábado, que originó una feroz respuesta militar de las fuerzas militares de ese país.

En tanto, al ser consultado sobre información que dio cuenta de una supuesta inminente visita del líder palestino Mahmud Abbas visitará Moscú pronto, Peskov sostuvo que esa presencia había sido planificada con anterioridad a la escalada de los últimos días y añadió que Rusia anunciará la fecha cuando finalmente se determine.

En tanto, el vicecanciller ruso, Serguei Vershinin, dijo hoy que Moscú considera que la ONU y el Consejo de Seguridad de ese cuerpo, presidido actualmente por Brasil, podrían desempeñar "un papel activo" para encontrarle una salida al conflicto.

"Consideramos que la ONU, el secretario general y el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es ahora Brasil, podrían desempeñar un papel útil y activo para intentar encontrar una solución al conflicto", dijo Vershinin a los periodistas.

También señaló que Rusia está lista para retomar las conversaciones del Cuarteto de Medio Oriente (Rusia, EEUU, la UE y la ONU), pero Washington se opone a esta iniciativa, refirió Sputnik.

Moscú, por su parte, siempre estuvo y estará a favor de los "esfuerzos colectivos", aseguró el vicecanciller ruso.

(Télam)