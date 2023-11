El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, llamó hoy a que se extienda la tregua en la Franja de Gaza, cuya finalización está prevista para la medianoche, para que sea "duradera" y permita avanzar hacia una "solución política" al conflicto con Israel y evitar así un aumento de las migraciones y del riesgo de ataques terroristas.

Esta tregua, un "primer paso importante", "debe ser extendida para hacerla sostenible y duradera mientras se trabaja por una solución política", afirmó el jefe de la diplomacia de la UE al inicio de una reunión en Barcelona de la Unión por el Mediterráneo, un foro que agrupa a los países europeos y de la cuenca mediterránea.

"Una solución política que nos permita romper el ciclo de violencia de una vez por todas", añadió el español, quien consideró igualmente que "no habrá paz o seguridad para Israel sin un Estado palestino".

"Nada puede justificar la brutalidad indiscriminada que Hamas empleó contra civiles el 7 de octubre (en Israel). Pero un horror no puede justificar otro horror", continuó, en referencia a las represalias del Ejército israelí y al "sufrimiento de la población civil en Gaza", según reportó Europa Press.

MIRÁ TAMBIÉN El narco uruguayo Marset pidió que sus familiares requeridos en Paraguay sean juzgados en su país

En la misma línea, Borrell señala en un artículo publicado hoy en el periódico británico The Financial Times que se debe actuar "no sólo por motivos humanitarios, de justicia o de moral".

"El conflicto, si no lo solucionamos ahora, puede provocar el desplazamiento de gente, en particular a Europa, y aumentar el riesgo del terrorismo y de la tensión entre diversas comunidades", advirtió, según reportó la agencia Sputnik.

La tregua, que entró en vigor la madrugada del viernes en Gaza, debe terminar el martes a las 700 del martes (200 de la madrugada en Argentina).

El acuerdo que permitió esta tregua prevé la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto, así como la liberación de 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos detenidos en Israel.

MIRÁ TAMBIÉN La agencia nuclear de la ONU dijo que la central Zaporiyia perdió parte del suministro eléctrico

En total, el movimiento islamista entregó desde el viernes 58 rehenes (43 israelíes y 14 extranjeros, en su mayoría tailandeses) al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), e Israel liberó a 117 presos palestinos.

Una cláusula del acuerdo permite ampliarlo para liberar a diario una decena de rehenes a manos de Hamas a cambio de una treintena de presos palestinos en Israel.

La noche del domingo al lunes, Hamas, que gobierna la Franja, afirmó en un comunicado que busca "prolongar la tregua más allá de estos cuatro días" con el objetivo de "aumentar el número de prisioneros liberados".

Israel lanzó su ofensiva contra este territorio después del ataque de Hamas del 7 de octubre, de una violencia y una magnitud no vista desde la fundación del Estado hebreo en 1948.

Las autoridades israelíes cifran en 1.200 las personas muertas a manos de los milicianos de Hamas y en alrededor de 240 los secuestrados que fueron llevados a la Franja de Gaza, una veintena de ellos de nacionalidad argentina.

Entre los muertos hay más de 300 militares o integrantes de las fuerzas de seguridad israelíes.

En este enclave, sometido a incesantes bombardeos y a una ofensiva terrestre desde el 27 de octubre, la ofensiva israelí dejó 14.854 muertos, entre ellos 6.150 menores de 18 años, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Además, la Defensa Civil de Gaza cifra en 7.000 el número de desaparecidos. (Télam)