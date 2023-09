La Agencia International de Energía Atomica (IAEA, por sus siglas en inglés) formalizó este lunes la reelección como director general del argentino Rafael Grossi, que seguirá en el cargo hasta 2027.

Grossi asumió en 2019 el primer mandato como director general del IAEA, la agencia del organismo de la ONU encargado de velar por el uso pacífico de la tecnología atómica.

IAEA Chief @RafaelMGrossi defines priorities and reviews year’s highlights in his opening statement to the General Conference #IAEAGC.

Así se convirtió en el primer latinoamericano que dirige el organismo internacional con sede en Viena.

Previamente, Grossi había fue embajador de la Argentina ante Austria, Eslovenia y Eslovaquia, así como ante los organismos internacionales con sede en la capital austríaca, entre ellos el propio IAEA.

Entonces llegó a esa Dirección General con una carrera en gran parte vinculada al mundo de la energía nuclear, destacaron Europa Press y otros medios que adelantaban la información este lunes. Int./NA/PT NA