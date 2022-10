Daniel Pryor, que aboga por que los Gobiernos reduzcan el Estado y los impuestos, cree que la breve y desastrosa etapa de Liz Truss como primera ministra acabó con su sueño de una economía británica desregulada y con bajos impuestos durante al menos una generación. Pryor, que trabaja en el Instituto Adam Smith de Londres, se ríe amargamente de la ironía de que Truss, que anunció el jueves que dimitiría, se viera obligada a abandonar sus políticas económicas libertarias empujada por los mismos mercados libres que alababa. El Instituto Adam Smith, y otros grupos de reflexión que proporcionaron gran parte de la inspiración a Truss, habían acogido con satisfacción los planes que ella y Kwasi Kwarteng, el que fue su ministro de Finanzas y compañero político, presentaron el 23 de septiembre. Apenas unas semanas después, dicen que se cometieron errores con la estrategia -no sólo una mala comunicación, sino también por la magnitud de los recortes fiscales propuestos- y temen que las políticas que han defendido durante años queden ahora enterradas por un tiempo. Truss aplicó las "políticas correctas en el momento equivocado", lamentó Pryor, refiriéndose a un contexto económico marcado por el rápido aumento de la inflación y el débil crecimiento, que hace que los mercados sean más sensibles a los déficits y a la magnitud del endeudamiento público. "Ahora espero que el lenguaje del libre mercado y el libertarismo quede relegado en la basura durante bastante tiempo

Soy sobrio y realista al respecto", dijo. "Puedo reírme de la ironía de lo ocurrido, pero también es increíblemente frustrante porque entonces recuerdo que las perspectivas de crecimiento del Reino Unido para la próxima década son lamentablemente bajas".Asumir la "ortodoxia". Truss sostuvo el jueves que dimitiría después de que el caos económico que desató le obligó a dar un humillante giro a casi toda su agenda de libre mercado. En una breve declaración de dimisión, Truss dijo que había sido elegida para introducir "impuestos bajos y alto crecimiento", pero admitió que no podía cumplir ese mandato. Una encuesta realizada esta semana mostró que su Partido Conservador -que ha dominado la política británica desde la Segunda Guerra Mundial- ni siquiera sería la oposición oficial si se celebrasen ahora unas elecciones generales. Truss había hecho campaña en el verano para conseguir el liderazgo del partido quejándose del débil crecimiento económico, de la productividad y de los bajos salarios de Gran Bretaña desde la crisis financiera mundial de 2008. Recientemente, Reino Unido perdió su puesto como quinta economía del mundo desplazado por la India, su antigua colonia. Su solución fue desafiar la "ortodoxia" económica y exigir una acción más rápida y radical para sacar a la economía de su letargo. El planteamiento de Truss y Kwarteng -grandes recortes de impuestos con la promesa de desregulación para aprovechar lo que llamaron los beneficios del Brexit- se hizo eco de las políticas de los líderes británicos y estadounidenses de la década de 1980, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Su pensamiento tiene relación con los grupos de reflexión británicos sobre el libre mercado, que han defendido políticas similares y también han instado a las empresas y al Gobierno a aprovechar las oportunidades que ofrece la salida de la Unión Europea. Truss, partidaria de la permanencia en la Unión Europea, fundó un grupo de legisladores conservadores libertarios llamado Free Enterprise Group un año después de ser elegida diputada en 2010

Kwarteng fue presidente del Grupo Bow, de derecha y libre mercado, entre 2005 y 2006. El equipo de Truss en Downing Street incluía a antiguos empleados del Instituto de Asuntos Económicos, otro grupo de reflexión libremercadista que ha dicho que su función es "pensar lo impensable", y del Instituto Adam Smith. El Instituto de Asuntos Económicos se refirió al plan económico diciendo "este no es un presupuesto de goteo, es un presupuesto de impulso"..Medidas impopulares.. Los grupos de reflexión han afirmado que el Gobierno ha manejado mal el anuncio de las políticas, incluso ignorando a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que planteó el temor de que los recortes fiscales fueran a provocar un agujero en las finanzas públicas. El organismo de control independiente suele emitir un veredicto sobre la gestión de las finanzas públicas junto a las declaraciones presupuestarias. Andy Mayer, director de operaciones del Instituto de Asuntos Económicos, dijo que el Gobierno trató de impulsar demasiadas políticas con demasiada rapidez sin explicar la estrategia. Mayer también dijo que cometió un error al prometer la supresión del tipo impositivo del 45% aplicado a las rentas más altas, lo que fue impopular y acabó siendo una distracción. "Creo que se dejaron llevar por la histórica victoria sobre el candidato del establishment", dijo, "y decidieron que podían apostar por algunas medidas impopulares de entrada". Mayer señaló que Truss y Kwarteng deberían haberse concentrado en las reformas del lado de la oferta, como el cambio de las normas que rigen la construcción de espacios residenciales y comerciales. John Longworth, un empresario proBrexit que formó parte del "grupo de trabajo de desregulación" de Thatcher y que ahora es presidente de la Red de Empresas Independientes, dijo que Truss podría haber sido capaz de aprobar sus planes si hubiera dividido las políticas en trozos "pequeños" y espaciados. Sin embargo, después de que el "minipresupuesto" del 23 de septiembre destrozó la confianza de los inversores, Longworth cree que pasará otra década antes de que se puedan volver a intentar estas políticas. También teme que el Brexit esté en peligro. "No creo que haya matado la filosofía, creo que lo que ha hecho es matar cualquier oportunidad de desplegarla durante mucho tiempo", dijo. "Todavía es posible obtener beneficios del Brexit incluso dada esa situación. Pero, por supuesto, lo que ocurrirá y lo que está ocurriendo es que los europeístas están usando la situación como excusa para culpar al Brexit, cuando en realidad no tiene nada que ver con el Brexit en absoluto". (Por Andrew MacAskill y Elizabeth Piper. Editado en español por Javier López de Lérida) Reuters-NA NA