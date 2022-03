El hijo de un sanguinario exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ganó en las elecciones de ayer una de las bancas de la Cámara de Representantes reservadas para las víctimas del conflicto armado, lo que reavivó la polémica que ya había generado su postulación.

"Llegó el momento de cambiar la historia", escribió en su cuenta de la red Twitter Jorge Rodrigo Tovar, hijo de alias Jorge 40, un paramilitar que tras cumplir una condena de 12 años en Estados Unidos enfrenta ahora decenas de procesos.

En los comicios de ayer de renovación legislativa, los colombianos eligieron a 16 representantes de las víctimas del conflicto, y Tovar se alzó con una banca como candidato de la Asociación Paz Es Vida Pa Vida, por la Circunscripción Especial de Víctimas del Cesar, Magdalena y Guajira.

Abogado de derechos humanos y empleado del Ministerio del Interior, Tovar será representante justamente de una zona en la que los escuadrones de ultraderecha sembraron terror persiguiendo a las organizaciones de izquierda, a campesinos y a quienes suponían colaboradores de las organizaciones insurgentes.

"Lamentamos que a pesar de todos los intentos que hicimos las víctimas por evitar que el hijo del paramilitar Jorge 40 ocupara una de las curules de las víctimas, la corrupción y el mismo paramilitarismo se hayan quedado con este espacio", escribió el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Ya en octubre pasado, cuando se mencionaba la chance de la postulación, el Movice advirtió que la candidatura de Tovar ofendía “la memoria de las 21 mil víctimas del paramilitarismo”

La organización hizo propia algunas denuncias sobre compra de votos a favor de Tovar. "El hijo de Jorge 40 ahora es representante de las víctimas que dejó su papá", criticó el senador izquierdista Gustavo Bolívar en la red social.

Tovar, en verdad, no tiene acusaciones en su contra y se considera él mismo una víctima del conflicto por los permanentes desplazamientos que debió protagonizar.

“Tengo mis manos limpias, le he dedicado mi vida al trabajo honesto, al trabajo sincero, al trabajo de frente con las víctimas del conflicto armado; usted no me puede juzgar por lo que hizo mi papá, yo soy víctima del conflicto armado registrado”, dijo Tovar en diciembre, en una entrevista.

El ahora legislador electo está inscripto en el Registro Único de Víctimas (RUV) como afectado del desplazamiento forzoso entre marzo de 2006 y mayo de 2015 en Valledupar, en el departamento de Cesar. (Télam)