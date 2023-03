El diputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que se abstendrá de participar en la campaña política que se avecina mientras la justicia investiga las acusaciones de corrupción que le hizo su expareja, Days Velásquez.

"He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia", afirmó Petro por medio de un comunicado de prensa.

El diputado también se refirió a las investigaciones que se adelantan a raíz de los señalamientos, en los que Vásquez asegura que Nicolás Petro habría recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.

"Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días, me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia" y añadió que "los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde".

Aseguró en el documento que confía plenamente en la justicia, pero por el momento pide respeto por sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Petro increpó a periodistas y medios de comunicación por lo que llamó "intromisión" en su vida personal y familiar.

"Vulnerar mi espacio de residencia, sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido", dice en el comunicado.

Y rechazó la publicación de sus datos personales como la dirección de su casa y sus extractos bancarios.

La Fiscalía de Colombia inició el último viernes una investigación por "presuntos actos delictivos" de Nicolás Petro, un día después de que el propio presidente Petro solicitara a la entidad investigar a su hermano y a su primogénito por "rumores" luego de que su exesposa lo acusara de recibir dinero ilícito para la campaña electoral de su padre.

"Se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla (en el departamento norteño del Atlántico) y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema", anunció el Ministerio Público en un comunicado.

Según el organismo, se están examinando "las condiciones de riesgo" de la denunciante y exesposa del hijo de Petro "para generar las condiciones de protección que sean necesarias".

El ente acusador se refirió, asimismo, a la solicitud de investigar a Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y señaló que ya se había abierto "una noticia criminal de oficio" el 23 de enero, por lo que continuará con las indagaciones iniciadas en el marco de la investigación sobre presuntos pagos realizados por narcotraficantes para obtener cupos en la política de "paz total".

En una entrevista con la revista Semana, Vásquez aseguró que su exmarido, hoy diputado del departamento del Atlántico, supuestamente recibió del narcotraficante Santander Lopesierra "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares) para la campaña del papá" y 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, ambos procesados por la justicia.

"Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero", apuntó la mujer, que mencionó que afirmó que los hechos ocurrieron durante "la época electoral o preelectoral" entre 2021 y 2022.

Estas revelaciones se dieron justo después de que Petro pidiera a la Fiscalía abrir una investigación a su hijo y a su hermano por "rumores" de que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz que lleva adelante el Gobierno.

"Reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda", escribió Petro en un comunicado.

Recalcó que el Ejecutivo "no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos".

"Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios", reforzó. (Télam)