Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia Gustavo Petro, dijo que el mandatario padece síndrome de Asperger, una afirmación que no fue confirmada por fuentes del Gobierno en medio de un clima de variados comentarios al respecto, que incluso impulsaron tiempo atrás a legisladores opositores a pedir un informe médico sobre la salud del jefe de Estado.

El propio Gustavo Petro ya había respondido la semana pasada sobre los rumores en declaraciones a la revista Cambio en las que descartó inclusive que sufriera de algún cuadro de depresión, tal como señalaban algunos políticos como Ingrid Betancourt.

“Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo Petro en la entrevista sobre algunas de sus ausencias en eventos.

Esas inasistencias del presidente a ciertos encuentros importantes fueron motivo semanas atrás para que algunos congresistas de la oposición solicitaran formalmente que el Legislativo obligue a Petro a someterse a un examen para determinar su estado de salud, un mecanismo que no está contemplado en el orden jurídico colombiano.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, tuiteó Petro la semana pasada.

Sin embargo, su hermano Juan Fernando relató en una entrevista con el programa Los Informantes emitida anoche que tanto él como su hermano tienen Asperger.

“En la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y nos dijo que tenemos Asperger. (...) El caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío”, agregó en su aparición televisiva, recogida por los diarios El Tiempo, El Espectador y Semana.

El presidente no se ha pronunciado sobre los dichos de su hermano.

“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente”, siguió Juan Fernando, quien se refirió a su familiar como un "genio".

Según su hermano, Gustavo Petro no es presumido ni prepotente, sino que los efectos del Asperger lo hacen mostrarse así.

De acuerdo con el hospital Johns Hopkins All Children’s, afiliado a la reconocida universidad estadounidense homónima, el síndrome de Asperger es "un tipo de autismo, una afección del desarrollo neurológico con implicancia multidimensional, caracterizada por una interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos".

Quienes padecen Asperger, según los expertos, se encuentran en el extremo de “alto funcionamiento”. Es decir, tienen un nivel normal o superior de inteligencia, pero tienen dificultades para comunicarse.

La conversación de Juan Fernando Petro con los periodistas Daniel Coronell y Federico Lara se produjo pocos días después de que la controversia sobre la salud del mandatario recrudeciera porque el mandatario no asistió el jueves a una reunión con los gobernadores de los departamentos del Pacífico, que encabezó en su lugar el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. (Télam)