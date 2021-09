El vicejefe del bloque de diputados del opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Rogério Correa, afirmó hoy que "el golpe" del presidente Jair Bolsonaro contra la corte suprema "fracasó" y que el mandatario, hasta el momento, no encontró eco en las Fuerzas Armadas para una ruptura con el Supremo Tribunal Federal (STF).

"El golpe fracasó porque el acto del martes debía pasar la impresión de descontrol, caos, de una invasión del STF, de la ocupación en el Congreso, pero le faltó público y lo que logró es mantenerse más aislado", afirmó a Télam Correa, quien se encontraba en Brasilia, ciudad donde camioneros empleados del agronegocio bolsonaristas se negaban a dejar la capital y pedían la renuncia de los ministros de la alta corte.

Para Correa, el ambiente político "se puso feo".

"El pensaba que el día después podía declarar un estado de sitio, pero empresarios y políticos de la derecha tradicional no se subieron a esa aventura", explicó.

MIRÁ TAMBIÉN Bolsonaro retrocedió y dijo que respetará los poderes del Estado, ante el caos entre su base

Una de las claves del análisis involucra a las Fuerzas Armadas, que fueron llevadas para funciones políticas al gabinete y a 6.000 cargos en la función pública, según el legislador.

"Los militares vieron que no hay condiciones políticas de hacer un golpe, parece que decidieron no entrar porque pagarían un precio caro por esta aventura", pero "hay que seguir atentos porque Bolsonaro no es de desistir de estos autogolpes, de este caos", afirmó.

El jefe del Estado amenzó con no cumplir las decisiones judiciales pero hoy retrocedió tras 48 horas de tensión constitucional.

El PT del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva -favorito para derrotar a Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales- apuesta al juicio político de Bolsonaro, iniciativa a la que se sumaron en las últimas horas fuerzas de derecha que comparten la agenda económica del Gobierno, pero el dique es el titular de Diputados, Arthur Lira, oficialista que tiene cajoneados más de 120 pedidos de impeachment.

MIRÁ TAMBIÉN Díaz-Canel recibió a Evo Morales en La Habana

"Bolsonaro todavía no cayó porque las elites y el mercado financiero no tienen a quien poner en su lugar; no es del todo confiable para ellos el vicepresidente Hamilton Mourao, entonces apuestan a una tercera vía que pueda enfrentar a Lula, favorito, en el futuro", analizó.

Según Correa, la degradación de Brasil será mayor si Bolsonaro sigue hasta el fin de su mandato, el 31 de diciembre de 2022.

"No es posible convivir así, es necesario retirarlo, hay un genocidio sanitario, crisis económica y hambre sin vías de recuperación, más de 1,6 millón de personas está en la fila de los planes sociales para poder comer, hay mucho sufrimiento y esta ruptura desada por Bolsonaro no hace más que aumentar la tragedia", dijo. (Télam)