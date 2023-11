La oposición de Venezuela criticó hoy al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por sus declaraciones a favor de Guyana en la disputa que mantiene con Caracas por el territorio Esequibo, una zona rica en petróleo.

Almagro acusó ayer a Venezuela de "provocar" a Guyana con un "lenguaje preocupante" y con el llamado a un referendo para el 3 de diciembre para decidir las próximas acciones en la disputa territorial.

"Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial", le reclamó Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro auspiciadas por Noruega.

"El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder", remarcó Blyde en la red social X.

Con posiciones antagónicas prácticamente en todo, el gobierno y la oposición de Venezuela aparecen alineados en torno a este reclamo centenario, incluido en el acuerdo que las partes firmaron hace dos semanas en Barbados.

Ayer, en conferencia de prensa, Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma Unitaria, dijo que los partidos agrupados en esa alianza defienden que "el Esequibo es territorio venezolano".

"De eso no puede haber duda, no la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás", remarcó Pilieri, que adelantó que el bloque fijará posición sobre si la consulta "ayuda o no" a la causa.

Venezuela llamó a un referendo consultivo, a propuesta de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), para el primer domingo de diciembre sobre el Esequibo, que plantea la creación de un estado (provincia) en esa zona y nacionalizar a sus habitantes.

También el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, cuestionó a Almagro: "No sorprende la actitud de este sicario, enemigo declarado de Venezuela", escribió en X.

Pese a la postura opositora, Maduro acusó a la Plataforma de armar una campaña contra el referendo, cuya organización está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Empezaron una campaña contra el referendo consultivo, denuncio la campaña de la ultraderecha de la Plataforma Unitaria que viola los acuerdos de Barbados y que ofende al pueblo de Venezuela y que le hace el trabajo a la Exxon Mobil", dijo Maduro el lunes.

El litigio se reavivó en 2015 tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil, y Guyana solicitó esta semana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) suspender el referendo consultivo, algo que Maduro consideró una "pretensión temeraria".

El Esequibo, de 160.000 kilómetros cuadrados y rico en minerales y biodiversidad, es administrado por Guyana, que se ampara en un laudo suscrito en París en 1899 que fija límites que Venezuela rechaza.

El Acuerdo de Ginebra, que firmó Venezuela en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, establecía bases para una solución negociada, desconociendo el documento anterior.

La CIJ dictaminó en 2020 que tenía jurisdicción para analizar el litigio, pese al rechazo de Venezuela, que terminó participando en el proceso. (Télam)