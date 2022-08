El gobierno de Uruguay destituyó hoy al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, por la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lo que convirtió al funcionario en la primera baja por el escándalo, que se anunció mientras los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de Uruguay eran interpelados por la bancada de senadores del Frente Amplio.

La información fue confirmada al periódico La Diaria por el Ministerio del Interior, mientras el ministro de esa cartera, Luis Alberto Heber, también informó el desplazamiento del funcionario a los senadores del Frente Amplio, mientras estaba siendo interpelado por el senador Mario Bergara, precisó Montevideo Portal.

“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto y con detenimiento, y este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acerca una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica procurando apurar tres pasaportes, donde entre ellos estaba el del señor Marset”, dijo Heber en el recinto del Senado.

El ministro aseguró que “esta información aparece este sábado” y agregó que ordenó “una investigación de urgencia, que hoy mismo está dando resultados, hoy”, insistió. “La conocimos el sábado, la preparamos [...], el domingo se hizo la investigación en Científica y en Identificación Civil. Hay una investigación de urgencia, de un mail, solicitando”, explicó.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU niega retrasar el acuerdo nuclear con Irán y dice que hay aún cuestiones por resolver

“Se nos dice que esto es usual, que es común; no sé, no me importa. No me interesa si es usual. Yo no lo sabía y no se me había informado antes. Por lo tanto, lo que hicimos es hacer una investigación de urgencia, y si es del caso vamos a hacer un sumario con separación del cargo. Esperemos la investigación”, dijo el ministro. Minutos después, un funcionario del ministerio confirmó a la prensa que Lacoste había sido destituido.

Heber explicó que “esa es la situación en la que nos encontramos en este momento”, y deslindó ante los senadores opositores, al igual que lo hizo el canciller Francisco Bustillo, cualquier tipo de movimiento político en este proceso de concesión del pasaporte a Marset.

Marset es un prontuariado por delitos de narcotráfico, que estaba en ese momento detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso, y que gracias a ese documento, que le llegó porque en un procedimiento inusual las autoridades se lo entregaron a un familiar, logró que lo liberaran y desde entonces permanece prófugo con pedido de captura internacional.

“No hay alteración en los plazos, porque el pasaporte —que de alguna manera se quería empujar— no llega a la valija diplomática que salió el 24 de noviembre, y salió por otras vías que el señor interpelante estableció”.

MIRÁ TAMBIÉN Docentes y estudiantes en Uruguay para mañana contra la propuesta de reforma educativa del Gobierno

Además, el ministro explicó que Marset cruzó varias fronteras con el pasaporte falso por el que fue apresado en Emiratos Árabes Unidos, y dijo que “la indignación de Bergara es la misma que hubo en el Gobierno y en el presidente” cuando se enteraron lo que había sucedido.

El senador Bergara cuestionó durante su intervención que a un “narcotraficante de reconocida trayectoria, que está siendo investigado por agencias nacionales e internacionales”, recibió un nuevo pasaporte “como resultado de la acción directa de la Cancillería y del Ministerio del Interior.

“Sale de la cárcel, está hoy fugitivo de la Justicia, está prófugo ante la requisitoria internacional, y quizá pueda seguir entonces coordinando su accionar delictivo, estando sospechado incluso de participar en el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Hay un narcotraficante que es fugitivo de la Justicia internacional y la expedición del pasaporte fue funcional a ese lamentable resultado”, dijo Bergara sobre el final de su primera intervención.

En respuesta, el ministro Heber remarcó en primer término que “ningún partido político en Uruguay tiene ningún tipo de conexión con el narcotráfico”.

A posterior, Heber negó la acusación por parte de Bergara que el documento se brindó de manera “exprés” y que no falta coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior, lo que fue rechazado de plano por la bancada del Frente Amplio en una conferencia de prensa que ofreció en un cuarto intermedio de la interpelación.

Heber señaló que la requisitoria con alerta roja desde Paraguay salió el 3 de marzo de 2022, “no antes”.

“Fue entonces que nos informaron que Sebastián Marset estaba siendo requerido por Paraguay y que se había ido de Dubái con pasaporte uruguayo. La indignación que señala el senador Bergara es la misma indignación que hubo en el Gobierno frente a esta situación. Nadie tiene el monopolio de la indignación, pero la noticia de que se había ido el señor Marset de Dubái generó también indignación en el Gobierno y en el presidente de la República”, argumentó Heber.

En esta línea, el secretario de Estado recordó que cuando se averiguó “cómo era posible que se le diera un pasaporte a una persona que estaba presa en el exterior”, era muy claro que en el “artículo 129 del decreto de 2014 se eliminaba lo que establecía un decreto de 1993”, y solo se consideraban antecedentes y causas abiertas en Uruguay a la hora de otorgar un pasaporte, pero todas las causa en su contra fueron archivadas en 2020, afirmó.

“No estamos en la situación de alguien que era relativamente fácil de agarrar. Fue la misma Europol la que trabajó con Paraguay para llevarlo a alerta roja a nivel internacional y bloquear los aeropuertos”, apuntó Heber. (Télam)