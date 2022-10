El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy una campaña para descalificar la investigación que presentó en agosto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normalista rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, por la que involucró y se libraron órdenes de captura contra militares sospechados de participar o encubrir el crimen

El mandatario también respaldó a su subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, a quien cita en un reportaje el diario estadounidense The New York Times en el que se afirma que "se han venido abajo" las pruebas de esa investigación.

AMLO, como se conoce al mandatario, acusó al influyente diario neoyorkino de apoyar a torturadores en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras publicar una nota que afirma que las pruebas presentadas en agosto se derrumbaron.

“Imagínense que el New York Times esté metido en esto, ahora sí que ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿dónde está la justicia?”, cuestionó el presidente mexicano en su rueda de prensa matutina, según cita el diario La Jornada, entre otros.

El diario estadounidense afirma que Encinas reconoció que el informe de la Comisión de la Verdad "no pudo verificarse como real" y "hay un porcentaje importante, muy importante (de las pruebas), que está todo invalidado".

Encinas, encargado de la Comisión del caso Ayotzinapa, rechazó en la conferencia haber descalificado la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras la entrevista que dio al New York Times.

“Yo fui el primer sorprendido, eso de que autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así”, dijo el funcionario.

Encinas respondió al reportaje “El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.

Según el texto del periódico, el funcionario dijo que las capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre miembros del crimen organizado podrían ser falsas por lo que han sido desechadas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.

Al respecto, Encinas aclaró durante su intervención este jueves que, de 154 capturas de pantalla del intercambio de mensajes, 99 tienen coincidencia con otras pruebas y 55 no lo tienen hasta el momento.

Al salir al paso a lo publicado por el diario neoyorkino López Obrador defendió el desempeño de Encinas: “Le tenemos toda la confianza a este señor, no es que lo van a desgastar o a debilitar. Él nos representa. No está solo. Puede venir otro reportaje del Wall Street, Financial Times o Washington Post”, advirtió.

Sin embargo, reconoció que desde el interior de la Fiscalía especializada se pretendió reventar la investigación para detener la determinación de responsabilidades. Aseveró que sin tomar en cuenta el informe se le agregaron responsables, pensando que con ello ya no íbamos a tomar la decisión porque si en vez de seis militares, eran 20, pues ya no íbamos a ordenar actuar, pero vemos que si existen pruebas de estas personas, que se actúe”.

El mandatario declinó ante la prensa responsabilizar a nadie con nombre y apellido por el intento de dinamitar la investigación, pero señaló que hay muchos responsables. "Es un régimen que no termina de morir; estamos en un proceso de transición, tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso. No queremos eso", dijo.

En defensa de Encinas, el Presidente descartó que el diario revele las fuentes de las grabaciones realizadas, “hasta dónde llegan los intereses que graban en Israel. Allá fueron haya sido como haya sido. Zerón o autoridades de Israel o agencias sería bueno, por ética que diera a conocer su fuente, no lo van a hacer”.

López Obrador también descartó que haya una fractura en la relación con los padres de los estudiantes desaparecidos. “Se han portado muy bien nada más que ellos sufren mucho, han padecido mucho y quisieran que se avanzara y no se desviara la investigación, pero considero que tenemos la confianza de los padres. Es un asunto de convicciones, nosotros tenemos principios”, aseguró.

El mandatario destacó que desde que se conoció el informe donde se fincan responsabilidades a funcionarios y militares, "se exacerbaron las cosas porque no imaginaron hasta donde llegaría la investigación, se pensó que habría impunidad".

Por otra parte, aunque criticó a la prensa de Estados Unidos, AMLO destacó que se ha recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos pues personalmente le solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris que ayudara con unos expedientes, una investigación de detenidos en Chicago donde hablan del tema de Ayotzinapa y mandaron toda la información y se está utilizando para el esclarecimiento del caso. (Télam)